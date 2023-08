Lãi suất tiết kiệm ngân hàng lao dốc, công ty chứng khoán vẫn huy động gần 10%/năm



Sổ tiết kiệm 400 triệu đồng tại một ngân hàng Nhà nước vừa đáo hạn. Nếu tiếp tục gia hạn, lãi suất tiết kiệm bà Phạm Thị Đào (Thái Bình) nhận được chỉ 6,1%/năm với kỳ hạn gửi 1 năm. Trăn trở vì lãi suất "thấp quá", bà Đào đã tìm đến một số ngân hàng khác để tìm hiểu với mong muốn nhận được mức lãi suất tiết kiệm cao hơn để tối đa hóa lợi nhuận mang về từ 400 tỷ đồng này.

Qua tìm hiểu tại VPBank, MBBank, TPBank, ABBank và Techcombank,… bà Đào cho biết, mức lãi suất cao nhất là 7%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm online.

"Lãi suất tiết kiệm giảm nhanh quá không kịp trở tay. Mới thứ 5 tuần nhân viên ngân hàng thông báo lãi suất tiết kiệm với trường hợp gửi 400 triệu đồng sẽ được hưởng mức lãi suất 7,1%/năm. Thế nhưng, sang đến thứ 2 vừa qua, tôi đến thức hiện giao dịch lãi suất tiết kiệm đã giảm xuống chỉ còn 6,7%/năm. Lãi suất cao nhất 7% ở một ngân hàng nhỏ với hình thức gửi online, nếu gửi tại quầy chỉ 6,8%/năm. Cuối cùng tôi vẫn chọn gửi ngân hàng có lãi suất 6,7%/năm và kỳ hạn gửi 6 tháng. Như vậy chi cách nhau có 2 ngày làm việc mà tôi "mất đứt" 800.000 đồng tiền lãi cho 6 tháng gửi tiền. Thật đáng tiếc", bà Đào chia sẻ.

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm có thể giảm thêm khoảng 0,3-0,5 điểm % xuống 6,0-6,2%/năm vào cuối năm 2023. (Ảnh: TBKT)

Trường hợp của bà Đào cũng không phải cá biệt. Chị Lê Thị Thủy (Sóc Sơn – Hà Nội) cho biết, lãi suất ngân hàng giảm chóng mặt nên sau khi tìm hiểu, thay vì quyết định thay vì "bỏ trứng vào một giỏ", chị Thủy đầu tư 50% số tiền nhàn rỗi vào ngân hàng với lãi suất 6,9%/năm và 50% còn lại chị cho công ty chứng khoán vay. Bởi lãi suất tại công ty chứng khoán cao hơn nhiều so với biểu lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng hiện nay.

Với sản phẩm eInvest của VPBanks, nếu đầu tư 1 tháng lãi suất là 7,1%/năm; 2 tháng 7,5%/năm; các kỳ hạn từ 3 tháng – 5 tháng từ 8,1% - 8,5%/năm; từ 6 tháng trở lên là trên 9 %/năm, trong đó với khoản đầu tư 12 tháng, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất lên tới gần 10% (cụ thể là 9,8% - PV).

Không chỉ VPBanks, các công ty chứng khoán khác cũng có lãi suất cao vượt trội so với ngân hàng. Tại PSI lãi suất qua đêm tiền trong tài khoản lên tới 5%/năm. Khách hàng có tiền nhàn rỗi tham gia gói hỗ trợ lãi suất D-Money của VNDirect, gửi tiền kỳ hạn 29 ngày được hưởng lãi suất 5,8%/năm, kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng lãi suất lên tới 7,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng 8,5%/năm.Hay như tại Công ty Chứng khoán DNSE, với sản phẩm đầu tư Entrade X, nhà đầu tư có thể hưởng lãi suất 6 – 7%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn chỉ 1 – 3 tháng.

Thống kê từ các công ty chứng khoán cho thấy, số dư tiền gửi khách hàng tại các công ty chứng khoán vào thời điểm cuối quý II/2023 đạt khoảng 67.000 tỷ đồng (tương đương 2,9 tỷ USD), tăng khoảng 9.000 tỷ đồng so với quý trước. Theo kỳ vọng của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tiền gửi của các nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán từ nay tới cuối năm 2023 có thể đạt khoảng 75.000 - 80.000 tỷ đồng, tức là tăng khoảng 10.000 - 20.000 tỷ đồng nữa so với mức cuối quý II/2023.

Việc công ty chứng khoán nâng lãi suất để thu hút tiền nhàn rỗi từ nhà đầu tư là nhằm phục vụ nhu cầu vay margin tăng cao chóng mặt.

Thống kê của FiinTrade từ báo cáo tài chính quý II/2023 của 40 công ty chứng khoán đang niêm yết và chưa niêm yết - đại diện 96% tổng vốn chủ sở hữu của ngành chứng khoán cho thấy, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) toàn thị trường ở mức 143.500 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2023, tăng 20,5% so với cuối quý I/2023. So với thời điểm dư nợ margin đạt đỉnh, dư nợ cuối tháng 6/2023 chỉ thấp hơn khoảng 41.000 tỷ đồng.

Lãi suất tiết kiệm có tiếp tục giảm?

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận thị trường và Chính sách vĩ mô, Khối Phân tích (VnDirect) cho biết, lãi suất tiết kiệm bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đã giảm về mức 6,4% vào cuối tháng 7/2023, giảm 20 điểm cơ bản so với cuối tháng 6 và giảm 143 điểm cơ bản so với cuối năm 2022. Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại cũng lùi về mức 4,24%, giảm 6 điểm cơ bản so với cuối tháng 6 và 143 điểm cơ bản so với cuối năm 2022.

Trong đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng quốc doanh lùi về mức 6,3%/năm, giảm 1,1 điểm % so với đầu năm. Lãi suất tiết kiệm 12 tháng của các ngân hàng tư nhân dao động từ 6,3% đến 7,0%/năm với mức trung bình khoảng 6,7%/năm, giảm gần 1,6 điểm % so với đầu năm.

Theo dự báo của ông Đinh Quang Hinh, mặt bằng lãi suất tiết kiệm có thể giảm thêm khoảng 0,3-0,5 điểm % xuống 6,0-6,2%/năm vào cuối năm 2023 với các lý do: tác động từ 4 đợt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước; tăng trưởng tín dụng chậm chạp trong nửa đầu năm nay giúp giảm bớt áp lực huy động vốn; Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công và các chính sách tài khóa, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế.

Từ đó VNDirect cho rằng, xu hướng dịch chuyển dòng tiền của các nhà đầu tư sẽ trở nên rõ nét hơn trong những tháng cuối năm nay để tìm đến các kênh đầu tư khác có mức sinh lời cao hơn, trong đó kênh chứng khoán sẽ thu hút ngày càng nhiều dòng vốn từ các nhà đầu tư cá nhân.

Chung quan điểm, chuyên gia tại Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) dự báo, xu hướng chung trong thời gian tới là lãi suất sẽ giảm, có thể sẽ có thêm đợt giảm lãi suất điều hành từ Ngân hàng Nhà nước. Nhưng quá trình từ giảm lãi suất điều hành tới giảm lãi suất tiết kiệm, cho vay sẽ có độ trễ nhất định.