Trang trại nuôi chim đà điểu lớn nhất Hải Dương

Hẹn lên hẹn xuống, cuối cùng tôi cũng gặp được bà chủ trang trại đà điểu lớn nhất tỉnh Hải Dương. Đó là bà Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1962, trú tại khu dân cư Tử Lạc, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

Trước mặt chúng tôi là người phụ nữ ăn mặc giản dị, quần áo lao động giống như những lao động khác trong trang trại.

Gương mặt bà thuần hậu, chân chất của một người sinh ra từ làng, yêu lao động khiến người đối diện cảm thấy ở bà toát lên sự mộc mạc, thân thiện, dễ gần. Sau những lời chào hỏi xã giao thông thường, bà Bình dẫn chúng tôi đi thăm khu chăn nuôi đà điểu.

Một chuồng nuôii đà điểu trong trang trại của bà Nguyễn Thị Bình, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) . Ảnh: Nguyễn Việt.



Xa xa bóng dáng những con đà điểu to khổng lồ hiện ra sau những tán cây. Bà Bình cho biết: "Đà điểu rất khoẻ, hầu như không bệnh tật gì, cứ nuôi là lớn. Thức ăn cho đà điểu cũng đơn giản và dễ kiếm. Thức ăn xanh cho đà điểu, trang trại đều tự trồng được".

Cả một khoảng đất rộng được ngăn thành các chuồng nuôi đà điểu. Trong mỗi ô chuồng có tầm trên dưới chục con chim đà điểu. Các chuồng nuôi mái che, ngoài ra, mỗi ô chuồng đều có sân chơi cho đà điểu rộng khoảng 8m, dài khoảng 80 - 100m để đà điểu vận động.

Bà Nguyễn Thị Bình cho đà điểu ăn rau. Ảnh: Nguyễn Việt.

Theo bà Bình tâm sự, ngay từ những năm 2005 bà đã tìm kiếm tài liệu về con đà điểu. Cái khó lúc đó, con đà điểu chưa được nuôi phổ biến nên ít thông tin, tài liệu về kỹ thuật chăn nuôi đà điểu.

Sau bà nghe nói trên Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương có nghiên cứu, nuôi và cung cấp đà điểu giống nên bà đã tìm đến tham quan, tìm hiểu kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi đà điểu.

Những điều tìm hiểu đó, khiến bà Bình càng quyết tâm làm mô hình nuôi loại chim không biết bay, siêu to khổng lồ này. Lúc đó, gia đình có diện tích (10 ha) đủ rộng để chăn nuôi đà điểu nhưng lúc đó vốn không đủ bà phải huy động vốn vay mượn của người thân, vay vốn ngân hàng được 5 tỷ đồng.

Từ số tiền đó, bà xây dựng trang trại để chăn nuôi chim đà điểu sinh sản và đà điểu thương phẩm với quy mô đầu tư duy trì ở mức 600 con đến 700 con để nuôi thử nghiệm.

Đà điều vốn có nguồn gốc hoang dã nên khoẻ mạnh, kháng bệnh tốt tuy nhiên bà Bình luôn quán triệt cho công nhân tuân thủ nghiêm công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

Chuồng trại luôn bảo đảm được quét dọn sạch sẽ, thoáng mát, máng ăn dùng bằng nhựa hoặc cao su không dùng máng có các góc cạnh nhọn sắc dễ gây chấn thương.

Máng uống được thiết kế tự động có bề mặt rộng để đà điểu thuận tiện khi uống. Nguồn nước phải sạch sẽ không có mùi, sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý rác thải tại chuồng. Vì vậy, từ khi nuôi đến nay, đà điểu chưa lần nào bị dịch bệnh.

Vừa nuôi vừa phát triển dần, đến nay trang trại đà điểu của bà Bình có hơn 20 chuồng, phòng nuôi bao gồm: khu chuồng nuôi đà điểu sinh sản, chuồng đà điểu con, chuồng nuôi đà điểu thịt, phòng ấp trứng, phòng nuôi úm đà điểu mới nở.

Quy mô nuôi luôn được bà duy trì duy trì ở mức 250 – 300 con đà điểu sinh sản, từ 200 – 400 con đà điểu thương phẩm, trên 1000 con đà điểu giống.

Sản phẩm trứng đà điểu, cao xương đà điểu, những sản phẩm do trang trại của bà Bình chế biến, sản xuất. Ảnh: Hoàng Minh Côi.

Hiện nay, trang trại của bà cung cấp nhiều sản phẩm ra thị trường gồm: đà điểu giống, trứng đà điểu (sản phẩm OCOP 4 sao), đà điểu thịt, chế biến các sản phẩm từ đà điểu như: Giò đà điểu, xúc xích đà điểu.

Doanh thu của trang trại năm sau đều cao hơn năm trước, năm 2020 tổng thu của trang trại đạt 8,6 tỷ đồng, trừ chi phí thu lãi trên 1,3 đồng, năm 2021 tổng thu đạt 15,5 tỷ đồng, trừ chi phí thu lãi trên 2,5 tỷ đồng và những năm gần đây luôn duy trì mức lãi hơn 2 tỷ đồng.

Trang trại đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương, với mức lương từ 6 – 15 triệu đồng/người/tháng.

Sản phẩm xúc xích đà điểu cũng do trang trại nuôi chim đà điểu của gia đình bà Nguyễn Thị Bình sản xuất tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương). Ảnh: Hoàng Minh Côi.



"Trong thời gian tới, trang trại tiếp tục đầu tư, mở rộng nâng quy mô nuôi đà điểu lên 2.000 con, trong đó có khoảng 300 đến 500 con đà điểu sinh sản trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp con giống an toàn, phục vụ nhu cầu chăn nuôi cho các hộ nông dân trong và ngoài tỉnh", bà Bình cho hay.

Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm cao với cộng đồng

Trò chuyện với bà Bình, chúng tôi còn biết thêm bà là người rất năng động, dám nghĩ dám làm, không quản khó khăn để đạt được thành công như ngày hôm nay.

Chúng tôi cũng được biết, trang trại nuôi và kinh doanh các sản phẩm từ đà điểu chỉ là một lĩnh vực nhỏ trong nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của bà.

Năm 1980, cô gái 18 tuổi Nguyễn Thị Bình nhập ngũ và công tác tại một đơn vị công an vũ trang (nay là bộ đội biên phòng).

Đến năm 1983, nữ chiến sĩ công an vũ trang này xuất ngũ về quê và xin vào làm công nhân Công ty Xi măng Hoàng Thạch. Nếu như bao người khác an phận trong "vùng an toàn" thì bà Bình sẽ làm việc ở đây, hàng tháng nhận lương và làm việc đến lúc nghỉ hưu nhưng bà lại không làm như vậy khi thấy có cơ hội làm giàu.

Bà Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1962, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023. Ảnh: Nguyễn Việt.

Năm 1994, nắm bắt cơ hội làm giàu đến, bà Bình đã xin nghỉ công tác tại Công ty Xi măng Hoàng Thạch ra làm tự do, mở cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng để tự thân "khởi nghiệp".

Năm 2000, bà Bình chuyển đổi thành lập công ty và mở rộng hoạt động kinh doanh thêm nhiều lĩnh vực khác. Hiện nay, công ty này kinh doanh ở các mảng vật liệu xây dựng, san lấp, xây dựng công trình và bất động sản.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bà Bình còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng.

Hiện bà Bình đang làm phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thị xã Kinh Môn.

Ở "vai" này, bà tích cực tham gia phát triển hội; đóng góp ý kiến cho tỉnh về các lĩnh vực Thuế, Bảo hiểm Xã hội hay bà còn có nhiều đề xuất, kiến nghị về các vấn đề về giải phóng mặt bằng, chính sách đất đai, cải cách thủ tục hành chính… mà các hội viên hay gặp trong hoạt động sản xuất kinh doanh gửi đến lãnh đạo tỉnh Hải Dương có giải pháp tháo gỡ.

Khách đến tham quan, chụp ảnh bên chuồng chim đà điểu. Ảnh: Nguyễn Việt.

Bà Bình luôn sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn bằng các hoạt động thiết thực như: Hằng năm, bà giúp từ 12 - 20 lượt hộ khó khăn, hộ nghèo về vật tư, vốn, con giống, việc làm; hỗ trợ vốn cho 5 hộ nghèo số tiền 100 triệu đồng; ủng hộ tiền làm đường giao thông...

Bà cũng tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện. Hằng năm, bà dành từ 40 - 50 suất quà, trị giá trên 50 triệụ đồng để tặng cho những nông dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, Tết. Tích cực tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid – 19 bằng việc tặng tiền, hàng hoá nhu yếu phẩm như mỳ tôm, găng tay, khẩu trang, nước sát khuẩn... với tổng trị giá cho gần 200 triệu đồng.

Clip: Bà Nguyễn Thị Bình là người đầu tiên trong tỉnh Hải Dương phát triển mô hình nuôi con chim đà điểu. T/h: Nguyễn Việt.

Với những nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội, bà Nguyễn Thị Bình nhiều lần được nhận các cấp, các ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương trao tặng nhiều Bằng khen, Danh hiệu…

Tiêu biểu năm 2013 bà Bình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2023 bà được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bầu chọn là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc…

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, ông Hoàng Minh Côi, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết, với tinh thần dám nghĩ dám làm, không chịu khuất phục trước khó khăn thử thách, bà Nguyễn Thị Bình đã đầu tư xây dựng khu trang trại nuôi đà điểu và đến nay trang trại phát triển nuôi với quy mô lớn, với nhiều loại sản phẩm cung cấp ra thị trường và được ưa chuộng.

Clip: Ông Hoàng Minh Côi, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đánh giá về mô hình chăn nuôi đà điểu của bà Nguyễn Thị Bình-Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023. T/h: Nguyễn Việt.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, bà Bình là một gương điển hình về công tác xã hội. Bà đã tham gia rất tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho địa phương, để xây dựng các tuyến đường bê tông, rồi các công trình phúc lợi khác.

Bà còn ủng hộ quỹ khuyến học; ủng hộ các gia đình hội viên nông dân; ủng hộ tiền, vật tư hàng hoá cho hoạt động phòng chống đại dịch covid - 19. Các hoạt động từ thiện của bà Bình được các cấp chính quyền đánh giá rất cao.

"Với những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Bình đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là 1 trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc 2023. Từ tấm gương của bà Bình, Hội Nông dân thị xã Kinh Môn sẽ phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, hội viên để từ đó đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của thị xã Kinh Môn phát triển hiệu quả hơn", ông Côi cho hay.