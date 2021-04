Lâm Đồng: Hàng ngàn người tham gia lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trên núi Phượng Hoàng

Sáng 21/4, hàng ngàn người dân tại TP.Đà Lạt, du khách tham quan đã đến khu du lịch thác Prenn, men theo hơn 800 bậc cấp để lên dâng hương tưởng nhớ 18 vị vua Hùng đã có công dựng nước, giữ nước. Bên cạnh đó, người dân còn mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng trong khu du lịch Thác Frenn, tại đền thờ Âu Lạc.

Với chủ đề "Chung một cội nguồn", đúng 7h30, đoàn hành lễ bắt đầu di chuyển từ đền Trung lên đền Thượng với nghi thức rước kiệu và tổ chức dâng hương.

Lễ rước kiệu tại đền thờ Âu Lạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Trần Văn Hiệp, với vai trò là chủ lễ, đã thay mặt cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh đọc lời chúc văn, khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng có công dựng nước và giữ nước; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đọc chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương.

Không những thế, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xin hứa quyết tâm xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; giữ vững quốc phòng, an ninh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2025.

Người dân cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể dâng hương tưởng nhớ các vị vua Hùng tại đền thờ Âu Lạc.

Ngoài phần lễ được tổ chức long trọng, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương còn diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống như thi leo cột, cờ tướng, múa sạp, phiên chợ ẩm thực với các món ăn truyền thống, biểu diễn đờn ca tài tử thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia vào các hoạt động.

Các trò chơi dân gian thu hút nhiều người dân, du khách tham quan.

Hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.