Chuyển đổi số trong xây dựng NTM ở Lâm Đồng (bài 2): Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò

Tổ công nghệ số cộng đồng: "2 chiến dịch 145 ngày đêm"

Chỉ tính đến tháng 7/2023, toàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 1,3 triệu công dân đủ điều kiện, hoàn thành 100% chỉ tiêu do Chính phủ và Bộ Công an giao. Lâm Đồng cũng là tỉnh thứ 29 của cả nước về đích trước thời hạn trong vấn đề trên. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng đã có hơn 360.000 tài khoản định danh điện tử đã kích hoạt.

Clip: Lực lượng công an tích cực hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNeID.

"Toàn dân hưởng ứng tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử" là thư kêu gọi của ông Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhằm tích cực thự hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025.

Đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 1,3 triệu công dân đủ điều kiện.

Nhằm phục vụ người dân, cải cách hành chính, giảm chi phí, thời gian cho người dân trong các giao dịch dân sự thì tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực thu nhận, hướng dẫn người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Với ứng dụng VNeID thì người dân có thể tích hợp, xác thực và sử dụng để thay thế các loại giấy tờ tùy thân. Việc cài đặt, sử dụng tài khoản định danh góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, công dân số và xã hội số, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 12/5/2023, 1,1 triệu công dân đủ điều kiện tại địa phương đã được thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Để có được kết quả đó, từ tháng 2/2021 đến tháng 6/2023, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện 2 chiến dịch là chiến dịch 55 ngày đêm và chiến dịch 90 ngày đêm. 2 chiến dịch trên đã tổ chức thu thập và cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ công an toàn bộ dữ liệu dân cư của tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, tổ chức làm sạch dữ liệu, thu nhận và cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Bùi Đức Thịnh cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện 2 chiến dịch 145 ngày đêm để cấp CCCD cho người dân tại địa phương.

Trong đó, theo đại tá Bùi Đức Thịnh, để hoàn thành mục tiêu đã đăng ký với Bộ Công an, Công an các huyện, thành phố tại Lâm Đồng đã huy động 100% quân số xuống địa bàn, làm việc cả ngày, đêm, thứ bảy, chủ nhật để thu nhận hồ sơ căn cước cho công dân. Kết quả chỉ trong 10 ngày đã thu nhận hơn 10.000 hồ sơ CCCD cho người dân tại địa bàn còn khó khăn, số liệu công dân phải thu nhận còn nhiều.

Tổ công nghệ số phát huy vai trò nòng cốt

Từ trong trụ sở Công an phường 8, TP.Đà Lạt ra, chị Võ Thị Công cho biết: "Tôi vừa mới được các anh công an hỗ trợ lấy thông tin, đăng ký định danh mức độ 2. Các anh công an cho tôi biết, sau khi được đăng ký, từ tài khoản VNeID của tôi có thể tích hợp căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế...Rất thuận tiện cho các công việc hành chính hàng ngày. Đặc biệt, tôi còn có thể sử dụng ứng dụng VNeID để đi máy bay, rất thuận tiện, về xóm tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng này".

Công an huyện Đam Rông hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện nay đã có 168/168 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin bằng CCCD đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, các huyện, thành phố trên địa bàn tình cũng tăng cường tuyên truyền những lợi ích của việc sử dụng CCCD để khám chữa bệnh thay cho bảo hiểm y tế, chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, sử dụng tài khoản định danh điện từ VNeID mức độ 2 để làm thủ tục đi tàu bay...

Người dân được cán bộ công an hướng dẫn đăng ký tài khoản VNeID nhằm tích hợp các loại giấy tờ tùy thân khác.

Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đang phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các tổ công nghệ số cộng đồng tại 142 đơn vị xã, phường, thị trấn. Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố đã thành lập 228 đội hình tuyên truyền, đội hình hỗ trợ nhập liệu thông tin hộ tịch, cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, Đội hình xung kích lưu động "Hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử" tại cộng đồng, khu dân cư, trường học…

Lực lượng đoàn viên trong các Tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.

Tại đây, các đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, hỗ trợ các địa điểm kinh doanh, dịch vụ, buôn bán tạo mã QR thanh toán điện tử thông qua hình thức chuyển khoản, quẹt thẻ, thanh toán không cần tiền mặt, hỗ trợ người dân đăng ký sim chính chủ, các ứng dụng thanh toán điện tử không cần dùng tiền mặt.