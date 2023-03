Làm giả đăng kiểm xe khách, 2 đối tượng bị khởi tố Làm giả đăng kiểm xe khách, 2 đối tượng bị khởi tố

Ngày 12/3, Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990, trú huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Đức Cương (SN 1976, trú quận 12, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, ngày 2/1, xe khách BKS 50F-007.43 chở khách từ TP Vũng Tàu đi Hà Nội. Khi xe di chuyển trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì bị Tổ công tác Phòng 8, Cục CSGT- Bộ Công an dừng phương tiện để kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện giấy kiểm định ATKT và BVMT của xe khách BKS 50F- 007.43 mà tài xế cung cấp có dấu hiệu nghi làm giả. Sự việc sau đó được chuyển cho Công an Hòa Vang xác minh làm rõ. Loạt tem, giấy kiểm định giả trên các xe khách Bắc - Nam, vượt tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được lực lượng CSGT, Công an TP Đà Nẵng phát hiện, thu giữ trong thời gian vừa qua. Qua mở rộng điều tra, lực lượng Công an phát hiện xe khách BKS 50F-007.43 do đối tượng Nguyễn Văn Mạnh quản lý, điều hành việc kinh doanh vận tải hành khách. Đến ngày 17/10/2022, chiếc xe này đã hết thời hạn đăng kiểm, cùng thời gian này việc đăng kiểm phương tiện đang được siết chặt nên Mạnh nảy sinh ý định làm giấy chứng nhận đăng kiểm giả để xe khách BKS 50F-007.43 tiếp tục hoạt động kinh doanh. Để thực hiện ý định của mình, Mạnh lên các trang mạng xã hội tìm và đặt “hàng” bằng cách cung cấp số điện thoại, hình ảnh giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định và tem nộp phí sử dụng đường bộ cũ đã hết hạn sử dụng của chiếc xe trên cùng 2 triệu đồng chi phí. Khoảng 2 ngày sau, Mạnh nhận được các giấy tờ đăng kiểm giả của xe khách BKS 50F-007.43 có giá trị đến ngày 1/5/2023, gồm: giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số EA 0415215; tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số DA 0236696 và tem nộp phí sử dụng đường bộ số IA0751369. Nhận được giấy tờ giả, Mạnh dán tem kiểm định, tem nộp phí sử dụng đường bộ lên xe và sử dụng giấy chứng nhận đăng kiểm cho xe rồi thuê tài xế N.V.D (SN 1982, trú tỉnh Thanh Hóa) lái xe cho mình. Qua điều tra, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hòa Vang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Mạnh về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tương tự, vào ngày 3/1, đối tượng Nguyễn Đức Cương đã thuê tài xế điều khiển xe khách BKS 30Z-7879 đi cùng mình vận chuyển hàng hóa và hành khách tuyến TP Hồ Chí Minh - Hà Nội. Khi xe lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) thì bị Tổ công tác thuộc Phòng 8 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện vi phạm, sau đó lập biên bản, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Hòa Vang điều tra làm rõ. Đối tượng Nguyễn Đức Cương tại cơ quan Công an. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số giấy tờ đăng kiểm, tem kiểm định liên quan đến xe khách BKS 30Z-7879 đều là giả. Tiếp tục đấu tranh, Cương khai nhận đã tìm gặp một người chuyên làm giả giấy tờ tên là Thanh ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh). Cương đưa cho Thanh giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cũ (có thời hạn đến 28/12/2022) cùng 3 triệu đồng để thuê Thanh làm toàn bộ giấy tờ đăng kiểm giả của xe khách BKS 30Z-7879 có giá trị đến ngày 2/5/2023. Có Bộ Công an tham gia, mô hình hoạt động của Cục Đăng kiểm sẽ thay đổi ra sao? 11/03/2023 17:57

