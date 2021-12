Làm rõ nhóm đối tượng ném gạch đá vào ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Ngày 16/12, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đã truy xét, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi ném gạch đá vào ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Các đối tượng ném gạch đá vào ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: CACC



Trước đó, ngày 2/12, anh Bùi Duy Chung (SN 1977, trú tại Thái Nguyên) trình báo tới cơ quan công an về việc, đêm 1/12, anh Chung điều khiển ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị một số đối tượng ném viên gạch làm thủng kính phía trước, rơi vào ghế phụ nơi vợ anh Chung đang ngồi.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện phối hợp với Viện KSND, Đội Kỹ thuật hình sự và công an các xã dọc tuyến cao tốc xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10/12, lực lượng chức năng đã triệu tập 7 đối tượng (đều sinh năm 2007, cùng trú tại Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh). Qua điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi ném gạch đá nguy hiểm trên.

Cụ thể, nhóm thiếu niên khai nhận, tối 1/12, cả nhóm đèo nhau trên 3 xe máy đi hóng gió, rồi lên cầu vượt ở đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, ném đá vào ô tô. Nhóm thiếu niên này cũng thừa nhận đã ném trúng 1 xe ô tô khác vào ngày 28/11.

Theo cơ quan công an, mặc dù đây là vụ án hủy hoại tài sản, tuy nhiên, trên đường cao tốc các phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao nếu viên gạch rơi trúng vào lái xe thì gây ra hậu quả rất nặng nề. Do đó, ngoài việc củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thiếu niên theo quy định pháp luật, Công an huyện Gia Lâm đã đề nghị chính quyền địa phương cũng như các gia đình tăng cường tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em mình, không để xảy ra vụ việc tương tự.