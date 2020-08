Làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh lo lắng, hồi hộp

14h chiều ngày 8/8, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức tới điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2020. Chia sẻ về kỳ thi có nhiều điểm đặc biệt so với mọi năm này, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều thí sinh không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, cũng không ít em cho rằng thấy vui vì kỳ thi vẫn diễn ra như dự tính, chỉ mong thi xong để được thoải mái, thư giãn đầu óc sau thời gian căng thẳng vừa qua.

Phụ huynh đưa học sinh tới làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2020 từ rất sớm. (Ảnh: VP).

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân, dù còn hơn 1 tiếng mới tới giờ làm thủ tục dự thi nhưng phụ huynh đã đưa con em mình tới điểm thi. Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, em Hồ Minh Thúy (THPT Yên Hòa) cho hay, mình khá hồi hộp trước kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm đèn, sách. "Em khá lo lắng với kỳ thi năm nay, bởi thực tế chúng em phải trải qua một năm học 12 khá khó khăn. Về thời gian ôn thi thì kéo dài hơn mọi năm nhưng thời lượng học tập thì ít hơn rất nhiều, đặc biệt do Covid-19 nên chúng em phải tự học, tự ôn thi là chính. Cá nhân em muốn vào trường ĐH Tài chính nên cũng không quá căng thẳng, nhưng nhiều bạn trong lớp thực sự lo lắng vì nộp nguyện vọng vào các trường ĐH Top đầu" - Em Thúy cho hay.

Thí sinh không tránh khỏi lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT "có một không hai" vì những điều kiện đặc biệt. (Ảnh: VP).

Thúy cho biết thêm với tình hình năm nay, bạn nào có khả năng tự học tốt, thì sẽ có cơ hội nhiều hơn. Em cho biết mình đã xác định việc học tập từ năm đầu cấp 3 nên việc kéo dài 1 - 2 tháng không tăng thêm thời gian ôn thi mà chỉ tạo cảm giác mệt mỏi, căng thẳng vì đón đợi kỳ thi. Đặc biệt khi sắp thi thì nhiều thông tin gây nhiễu về việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 cũng làm em và các bạn trong lớp lo lắng tới mất ngủ.

Thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi. (Ảnh: VP).

Bên cạnh nỗi lo về áp lực thi cử của thí sinh, thì các phụ huynh lại có một nỗi lo lắng khác, đó chính là dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến khá phức tạp tại Việt Nam. Chị Trần Hoài Anh (Cầu Giấy) cho hay nỗi lo lắng của chị san sẻ từ việc kết quả thi cử của con với việc an toàn của cả gia đình trong mùa dịch. "Qua phương tiện thông tin, tôi biết rằng kỳ thi năm nay được Bộ GDĐT tổ chức rất chặt chẽ, cố gắng đảm bảo an toàn hết sức có thể cho thí sinh. Tuy nhiên, dịch đang diễn biến rất khó lường. Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý của các con trong kỳ thi" - Chị Hoài Anh chia sẻ.

Điểm thi THPT Nguyễn Huệ - Hà Đông. (Ảnh: Tạ Nguyệt).

Thí sinh lo lắng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. (Việt Phương - Tạ Nguyệt)

Ngày mai, 9/8, thí sinh sẽ bắt đầu ngày thi chính thức đầu tiên. Năm nay có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong đó, 51.712 (chiếm 5,74%) là thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên là 296.158, chiếm 32,9% tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Số thí sinh dự thi bài tổ hợp Khoa học xã hội là 498.516, chiếm 55,38%. So với năm 2019, tỷ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng, nghĩa là bài tổ hợp Khoa học tự nhiên giảm đi.

Năm 2020, quy chế thi tốt nghiệp THPT có sự điều chỉnh, thí sinh chỉ đăng ký 1 trong 2 bài thi tổ hợp thay vì được dự thi cả 2 để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Trong tổng số 900.152 thí sinh, có 643.122 em đăng ký xét tuyển đại học (chiếm 71,45%), giảm 9.878 thí sinh so với năm 2019. Tổng số nguyện vọng (NV) là 2.490.171, trong đó tập trung phần lớn ở các NV từ 1 đến 5 (chiếm 83,3% tổng số NV).