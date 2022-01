Lần đầu tiên: Thứ quả đỏ rực trồng nhiều ở Bình Thuận, Long An được làm thành... mì ăn liền

Long An kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ thanh long

Trong khi đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở Công Thương tỉnh Long An cũng đã có văn bản số 59/SCT-QLTM về việc hỗ trợ tiêu thụ thanh long Long An.

Theo Sở Công Thương Long An, hiện nay, thanh long Long An đang vào vụ thu hoạch, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần với sản lượng khoảng 20.000 tấn. Đồng thời, sản lượng thanh long còn tồn đọng trong kho lạnh khoảng 6.000 tấn chưa xuất khẩu được.

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ thanh long cho người dân Long An trong tình hình xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn, ách tắc; Sở Công Thương Long An đề nghị các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh Long An hỗ trợ tiêu thụ thanh long Long An góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản và tái sản xuất, đặc biệt hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Mức giá thanh long Sở Công Thương Long An đưa ra là: loại 1: 15.000 đồng/kg, loại 2: 10.000 đồng/kg, loại 3: 5.000 đồng/kg. Giá có thể thay đổi theo số lượng đặt hàng.