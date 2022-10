Lần thứ 5 hoãn xét xử ông Hiệp “khùng” trong vụ cháy khiến 2 người chết

Sáng 28/10, TAND quận Ba Đình (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp "khùng", 75 tuổi) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy", theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xảy ra năm 2018, trước đó từng 4 lần có quyết định xét xử nhưng đều phải hoãn do tòa án trả hồ sơ, do bị cáo yếu hoặc do có tài liệu chưa được giải mật.

Lần nào tới tòa, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp "khùng", 75 tuổi) cũng mang một chồng sách luật. Ảnh: H.N



Bị cáo Hiệp còn có 9 tên khác, gồm: Nguyễn Tiến Hiệp, Nguyễn Đăng Chính, Đỗ Văn Huân, Vũ Văn Hùng, Nguyễn Văn Hân, Hoàng Nghĩa Dũng, Vũ Quốc Hợi, Vũ Quốc Hội, Vũ Văn Tài.

Ông Hiệp giải thích có nhiều tên vì đã bỏ nhà ở Thái Nguyên đi lang thang, ngủ vỉa hè từ năm lớp 4 nên "mỗi thời kỳ lấy một tên khác nhau". Bị cáo cũng chỉ nhớ từng 4 lần bị phạt tù, những lần "trộm cắp khác" không nhớ nổi vì đã quá lâu.

Theo hồ sơ, ông Hiệp có 11 lần bị lập danh chỉ bản về hành vi trộm cắp khi còn nhỏ; năm 1962 bị đưa vào trường giáo dưỡng 3 năm; năm 1975 bị phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp; năm 1980 bị tòa án quân sự phạt 18 tháng về các hành vi trộm cắp súng, đào ngũ, giả danh cán bộ; năm 1985 lại nhận 18 năm tù về các tội cướp tài sản, hiếp dâm, đưa hối lộ.

Tại tòa, các luật sư của ông Hiệp tiếp tục đề nghị giải "Mật" văn bản liên quan vụ án nên cần hoãn phiên tòa. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị hoãn với lý do vắng một số người liên quan.

Ngược lại, các bị hại là người sống gần khu nhà bị cháy của ông Hiệp cho rằng cần tiếp tục xét xử vì vụ án đã xảy ra quá lâu và đến nay họ vẫn chưa nhận được bồi thường.

Sau hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập thêm nhân chứng, bị hại và người liên quan. Phiên tòa được mở lại vào 28/11 tới.

Bị cáo Hiệp có hàng loạt lần "vào tù ra tội". Ảnh: B.T.

Theo cáo trạng, ông Hiệp có dãy nhà trọ cho thuê gần Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong quá trình kinh doanh, ông không xin phép cơ quan chức năng nhưng tự ý cơi nới bằng khung sắt, vách gỗ dán, tôn xốp.

Hệ thống điện trong nhà không đồng bộ, dẫn từ nhà này qua nhà khác để sử dụng. Các phòng trọ của ông không có thiết bị phòng cháy hoặc bố trí lối thoát hiểm nên từng bị xử phạt vào tháng 4/2018.

Chiều 17/9/2018, mạch điện bị chập tại tầng 2 nhà ông Hiệp gây cháy dãy phòng trọ khiến 2 vợ chồng quê Phú Thọ tử vong. Ngọn lửa lan sang các nhà bên cạnh gây thiệt hại 1,9 tỷ đồng; làm ảnh hưởng khoảng 30 hộ dân khác.