Lan truyền thông tin Á hậu Huyền My đã kết hôn, sinh con, đâu là sự thật?

Ngày 25/9, Á hậu Huyền My "khóc dở mếu dở" vì bị một trang web nhầm lẫn thông tin đời tư. Theo đó, trang web này đăng tải hình ảnh Huyền My diện bikini đen, tạo dáng trên du thuyền sang chảnh. Bên dưới, người viết hết lời khen ngợi sắc vóc của Huyền My nhưng vô tình cập nhật sai thông tin của chân dài.

Á hậu Huyền My là một trong những người đẹp khá kín tiếng về đời tư.

Trang web này viết: "Á hậu Huyền My đã có nhiều chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền cùng gia đình. Sau khi kết hôn rồi sinh con, Huyền My càng đẹp mặn mà hơn. Thân hình thon thả với đường cong chữ S, làn da trắng mịn của Huyền My sẽ khiến mọi cô gái đều ao ước".

Được được bài đăng này, Á hậu Huyền My đã chụp lại và vội lên trang cá nhân đính chính. Thông qua Instagram Story, Huyền My hốt hoảng: "Thôi chết rồi, em nào đã lấy chồng sinh con. Tai hại quá". Kèm theo đó là loạt icon với biểu cảm đầy nước mắt.

Á hậu Huyền My đính chính thông tin sai lệch đời tư.

Huyền My (sinh năm 1995, Hà Nội) được công chúng biết đến từ khi giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Từ đó đến nay, cô luôn cố gắng giữ gìn hình ảnh. Á hậu Huyền My là một trong những người đẹp đắt show, nhận được sự tin tưởng của nhiều nhãn hàng.

Năm 2017, Á hậu Huyền My được đại diện Việt Nam đến với Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cuộc thi được tổ chức tại Phú Quốc. Trong đêm chung kết, Huyền My được vinh danh lọt vào top 10 thí sinh đẹp nhất.

Á hậu Huyền My từng vướng phải nghi vấn hẹn hò với nhiều thiếu gia.

Về đời tư, Á hậu Huyền My từng vướng phải tin đồn hẹn hò với nhiều thiếu gia như: Bảo Hưng, Thế Anh… Tuy nhiên, cô vẫn nhất quyết không chia sẻ về chuyện tình cảm. Gần đây nhất, chân dài bị nghi ngờ đang bí mật hẹn hò với cầu thủ Đức Huy. Song Á hậu Huyền My và cầu thủ Đức Huy đều lên tiếng phủ nhận.