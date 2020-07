Làng có 3500 người thì gần 100 người trên 90 tuổi và khỏe mạnh là nhờ ăn 4 loại thực phẩm này

Ở Okinawa, Nhật Bản có một nơi gọi là làng Dayiwei, ngôi làng có khoảng 3500 người. Tuy nhiên nơi đây có gần 100 người già trên 90 tuổi, đặc biệt họ đều rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, vì vậy đây được gọi là “ngôi làng trường thọ”..

Bí quyết sống lâu của họ là gì? Sau khi tìm hiểu được biết, bí quyết sống thọ chủ yếu liên quan đến chế độ ăn uống của người dân trong làng. Trong số những thực phẩm mà người cao tuổi ở đây thường xuyên ăn, có 4 loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng, ăn nhiều không chỉ giúp cơ thể cường tráng, còn có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh của người già.

Bốn loại thực phẩm không thể thiếu trên bàn ăn của người dân làng:

1. Cá

Mọi người thường đồn đại cá chỉ có bảy giây để nhớ, nhưng thực tế cá là một loại thực phẩm có thể cải thiện trí nhớ. Khi còn nhỏ, người lớn thường có câu “ăn nhiều cá, giúp thông mình hơn”. Trong các loài cá, cá biển sâu có nhiều lợi ích nhất, chúng chứa nhiều thành phần DHA, có thể cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức, đồng thời thành phần EPA giúp làm giảm mỡ máu và cholesterol.

Nếu bạn muốn phòng ngừa các bệnh của người già, có thể ăn nhiều cá biển sâu, ví dụ như cá thu, cá hồi, cá tuyết, cá mòi… Cá biển sâu tốt hơn cá sông nuôi thông thường bất kể hương vị hay dinh dưỡng. Trong số đó, cá hấp giúp giữ được hương vị ban đầu của cá biển sâu.

2. Đậu phụ

Đậu phụ được ví như là "thịt của người nghèo" bởi giá thành rẻ, ngon và bổ dưỡng. Hàm lượng protein thực vật trong đậu phụ tương đối cao, hàm lượng sắt cũng tương đối phong phú, so với sữa cao hơn từ 10-20 lần.

Ngoài người bình thường, những người mắc một số bệnh mãn tính cũng có thể yên tâm sử dụng đậu phụ. Bởi vì hàm lượng cholesterol trong đậu phụ gần như bằng không, những người bị mỡ máu cao, huyết áp cao và bệnh đường huyết cũng có thể tự tin ăn đậu phụ. Ngoài ra, ăn đậu phụ cũng có thể cung cấp cho con người canxi, magiê và các chất dinh dưỡng khác.

3. Tảo bẹ

Tại Nhật Bản, tảo bẹ được coi là "thuốc tiên của sự bất tử". Mặc dù tuyên bố này là hơi quá, nhưng cho dù đó là người già hay người trẻ, ăn tảo bẹ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tảo bẹ có thể điều chỉnh cân bằng natri và kali, làm giảm sự hấp thụ natri của cơ thể, và do đó đóng vai trò cải thiện huyết áp, lipid máu, đường huyết.

Do được hấp thu các chất dinh dưỡng từ môi trường biển nên tảo bẹ rất giàu các vitamin, muối khoáng, các nguyên tố vi lượng dạng vết và các enzyme. Ngoài ra, trong tảo bẹ có chứa một loại chất xơ tự nhiên có tên là alginate, các nghiên cứu chỉ ra rằng loại chất xơ này có thể giúp làm ngừng trệ sự hấp thu mỡ tại ruột, nên nó có tác dụng giảm cân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phụ nữ mang thai, cho con bú và bệnh nhân bị cường giáp không thích hợp để ăn tảo bẹ.

4. Rau và trái cây

Chuyên gia nghiên cứu về ung thư, tiến sĩ Blow, sau khi phân tích 200 nghiên cứu ở 17 quốc gia, đã đưa ra kết luận: Thường xuyên ăn rau có thể giảm một nửa nguy cơ ung thư. Có thể thấy rằng lợi ích của rau quả đã được công nhận trên thế giới.

Sự kết hợp của các thành phần chống oxy hóa khác nhau trong trái cây và rau quả có thể chống lão hóa, đặc biệt là tỏi, gừng, tía tô và các loại rau khác, phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi, đồng thời cũng có thể cải thiện sức đề kháng của cơ thể. Không có gì lạ khi người già trong "làng trường thọ" thường ăn nhiều các loại rau và trai cây.

Còn một đặc điểm giúp người dân Okinawa sống thọ là họ có thói quen ăn uống chỉ ăn no đến 8 phần. Quan điểm chỉ ăn no đến 8 phần là một trong những cách đã được chứng minh giúp kéo dài cuộc sống. Sau một số điều tra còn phát hiện, người cao tuổi ở Okinawa có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp nhất, và tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn 40% so với các nước phương Tây.