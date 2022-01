Lạng Sơn: Bắt "cò" mua bán "lốt" xe hàng tại cửa khẩu với giá hàng trăm triệu

Ngày 14/1, trao đổi với PV Dân Việt, đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến việc mua bán "lốt" xe nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ", gồm: Lâm Văn Hưởng (SN 1983) và Nông Tuấn Anh (SN 1992, đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc).

Ngoài ra, đối tượng Đình Văn Thìn (SN 1979, trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa hối lộ”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, thời gian qua, lợi dụng việc được giao quản lý bãi đất trống trên địa bàn để xếp xe, điều tiết, phân luồng phương tiện xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu, các đối tượng đã móc nối, nhận tiền của chủ hàng để mua bán "lốt", cho các xe đến sau nhưng được vượt lên trước làm thủ tục thông quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, mở rộng vụ án.

Nhiều xe hàng đã phải "bồi dưỡng" số tiền cực lớn để sớm thông quan. Ảnh: Gia Tưởng

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, sau khi nhận lời các chủ hàng, các đối tượng "cò" sẽ nhận số điện thoại của lái xe và biển số xe. Sau đó, các đối tượng cho người dắt xe hàng ra khỏi các bãi tập kết.

Khi xe hàng đến khu vực cửa khẩu, các chủ hàng sẽ nộp tiền cho các đối tượng bằng hình thức chuyển khoản, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng/xe.

Tiếp đó, các đối tượng làm giả một số giấy tờ hòng qua mặt các lực lượng kiểm soát tại khu vực cửa khẩu.

Bằng thủ đoạn này, đã có hàng chục xe hàng được các đối tượng "giúp" thông quan nhanh chóng.

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh hiện tượng "môi giới" với giá 180 - 300 triệu đồng/xe nông sản để thông quan hàng nhanh sang Trung Quốc. Tuy nhiên, một số cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đều trả lời rằng không có hiện tượng trên.