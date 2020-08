Lạng Sơn: Tăng cường truyền thông an toàn thực phẩm

Để truyền tải các nội dung thông điệp về an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của các cơ sở trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tiêu dùng thực phẩm an toàn trong dịp tổ chức các sự kiện lớn trên địa tỉnh Lạng Sơn và trong phòng chống dịch Covid-19.

Gần nhất, ngày 29/7 vừa qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, huyện Đoàn, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông, công an huyện Chi Lăng tổ chức tuyên truyền cơ động vì an toàn thực phẩm tại điểm chợ chính, khu vực đông dân cư trên địa bàn huyện.

Hình ảnh hoạt động của đội tuyên truyền cơ động tại huyện Chi Lăng

Quá trình truyền thông lưu động, đã Truyền tải các nội dung thông điệp: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa hè; Cách lựa chọn và bảo quản thực phẩm an toàn, phòng ngừa ngộ thực phẩm, song song việc truyền tải các nội dung thông điệp đoàn tuyên truyền đã kết hợp phát tờ rơi với nội dung: Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với chợ, siêu thị trong phòng chống dịch Covid-19; Đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố; Phòng ngừa ngộ độc rượu... cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Các quầy, hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu và người tiêu dùng.

Trong thời gian tiếp theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiếp tục phối hợp các huyện còn lại theo kế hoạch đã ban hành để tổ chức tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong việc sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.