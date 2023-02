Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh AP

Chủ đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự tại cuộc họp ở Kiev sẽ là tham vọng gia nhập EU của Ukraine.

Bốn ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào Ukraine, Kiev đã nộp đơn xin gia nhập EU vào ngày 28/2 năm ngoái. Sau đó, Ukraine đã được cấp tư cách ứng cử viên EU vào ngày 23/6/2022.

Nhưng trở thành thành viên đầy đủ của EU đòi hỏi một thời gian dài. Các thành viên tiềm năng phải chứng minh rằng, họ đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, từ sự lưu thông hàng hóa, nhân quyền đến thuế, mua sắm công và tài chính.

Theo chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2022 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Ukraine là quốc gia tham nhũng nhất châu Âu và đứng ở vị trí thứ 33 trên toàn thế giới, chỉ sau Niger, Kenya và Cộng hòa Dominica.

Trong báo cáo năm 2022 về cải cách chống tham nhũng ở Ukraine, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có trụ sở tại Paris khen ngợi một số cải tiến do Bộ Nội vụ Ukraine đề xuất nhưng nhấn mạnh rằng tham nhũng cấp cao ở Ukraine vẫn phổ biến và hiệu quả của việc chống lại nó đang liên tục bị suy giảm... Việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ tham nhũng cấp cao phải chịu sự can thiệp chính trị nặng nề hoặc những can thiệp không chính đáng khác.

Một chủ đề quan trọng khác được thảo luận là những đóng góp của Quỹ Hòa bình Châu Âu của EU, bao gồm khoản viện trợ trị giá hơn 3,6 tỷ Euro để "nâng cao năng lực quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine". Hội đồng EU ước tính hỗ trợ quân sự tổng thể của EU cho Ukraine là "gần 12 tỷ Euro".

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết Pháp sẽ gửi thêm 12 khẩu lựu pháo gắn trên xe tải Caesar tới Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết "hàng chục" quốc gia đã "hứa sẽ cung cấp hơn 100 xe tăng" cho Ukraine sau khi Đức và Mỹ cam kết làm như vậy vào tháng trước. Các loại xe tăng được cam kết cho Ukraine bao gồm Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh và xe tăng M1 Abrams của Mỹ.