Lãnh đạo Chechnya Kadyrov: Nga mới có thể tự thay đổi biên giới nước này

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov. Ảnh: Sputnik

Hôm 12/2, nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố hy vọng của phương Tây rằng Nga sẽ bị chia thành nhiều quốc gia nhỏ hơn là vô ích vì chỉ Moscow mới có thể quyết định hình dạng biên giới của đất nước.

"Những nỗ lực như vậy của phương Tây đã được thực hiện từ những năm 1990", ông Kadyrov viết trên Telegram.

"Biên giới của Nga chỉ thay đổi khi bản thân Moscow muốn điều này", nhà lãnh đạo Chechnya nhấn mạnh, nói rõ rằng những nỗ lực đó sẽ không thành công.

Ông Kadyrov nói rằng tuyên bố của ông nhằm đáp lại một quan chức từ Ukraine, người đã dự đoán một kịch bản trong đó nhà nước Nga bị chia nhỏ.

Quan chức được đề cập rất có thể là Aleksey Danilov, thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, người đã tuyên bố vào hôm 11/2 rằng: "Ichkeria (tên do lực lượng ly khai đặt cho Chechnya vào những năm 1900), Tatarstan, Dagestan sẽ tự do. Điều đó sẽ xảy ra trong tương lai gần và chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng".

Vào tháng 9/2022, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson đã gia nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên Ukraine và phương Tây bác bỏ kết quả này.

Hôm 7/2, ông Kadyrov cũng dự báo "chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc vào cuối năm nay". Ông nói: "Các quốc gia châu Âu sẽ thừa nhận hành vi của họ là sai lầm, phương Tây sẽ quỳ gối. Như thường lệ, các quốc gia châu Âu phải hợp tác với Nga trên mọi lĩnh vực. Không thể có kết quả nào khác".

Trước đó 2 ngày, ông Kadyrov tuyên bố "muốn phi quân sự và phi phát xít hóa Ba Lan" sau khi chiến dịch của Nga kết thúc. "Tôi không che giấu rằng bản thân có ý định đó. Tôi nhiều lần tuyên bố cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít nên tiếp tục trên khắp châu Âu và trước hết là Ba Lan. Người Ba Lan cần kịp thời nhận ra rằng tình hình chính trị hiện rất khó khăn với họ", ông Kadyrov nói.

Các đơn vị an ninh dưới quyền ông Kadyrov đã tham gia chiến dịch quân sự của Nga từ ngày đầu. Ông Kadyrov thường xuyên đăng video về hoạt động của các đơn vị Chechnya trên chiến trường, đôi khi đặt câu hỏi về một số quyết định của giới chỉ huy quân sự Nga, trong đó có quyết định rút quân khỏi tỉnh Kharkov hồi tháng 9/2022.

Ông Ramzan Kadyrov là con trai của Akhmad Kadyrov, người từng giữ chức Tổng thống Chechnya cho tới khi bị ám sát trong vụ đánh bom tháng 5/2004. Tháng 2/2007, ông được Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm làm lãnh đạo nước cộng hòa Chechnya.

Ông là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, đã ủng hộ mạnh mẽ phong trào ly khai ở miền đông Ukraine và Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Tướng Kadyrov bị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách trừng phạt, vốn nhắm vào nhiều cộng sự thân cận của ông Putin.