Lãnh đạo Đà Nẵng viết "tâm thư" gửi du khách bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19

Theo đó, trong thư gửi du khách, thay mặt chính quyền TP.Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã cảm ơn các vị khách du lịch đã lựa chọn TP.Đà Nẵng làm điểm đến trong hành trình du lịch của mình. Với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất của chính quyền và người dân địa phương trong nỗ lực xây dựng điểm đến Đà Nẵng an toàn – hấp dẫn – mến khách, Đà Nẵng mong muốn được đón khu khách trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh viết: "Thành phố Đà Nẵng xin gửi đến quý khách lời tri ân sâu sắc vì đã tiếp tục tin tưởng lựa chọn thành phố biển xinh đẹp của chúng tôi làm điểm đến tham quan du lịch thời điểm này.

Trong suốt thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự ủng hộ, tin tưởng của quý khách, chính quyền và người dân Đà Nẵng đã nỗ lực giữ gìn điểm đến Đà Nẵng an toàn – hấp dẫn – mến khách.

Bức 'tâm thư' gửi du khách của Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, du khách và cộng đồng xã hội. Những biện pháp cấp thiết đó ít nhiều khiến chuyến đi của quý khách không trọn vẹn hoặc làm cho kế hoạch du lịch sắp đến của quý khách không được như ý muốn. Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc và rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ trước những bất tiện do dịch bệnh gây ra.

Thành phố Đà Nẵng luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách quay lại vào thời điểm gần nhất, vui vẻ, an toàn và thuận tiện hơn".