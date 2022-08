Chân dung ông Ivan Sushko, một lãnh đạo địa phương ở Ukraine do Nga bổ nhiệm vừa thiệt mạng vì bị đánh bom xe. Ảnh Pravda.

Vụ nổ xảy ra tại ngôi làng Mykhailivka ở vùng Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát. Ông Ivan Sushko là người đứng đầu "chính quyền quân sự" Mykhailivka, vùng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm.

"Ông Sushko đã chết do một vụ đánh bom xe cố ý", nhà hoạt động thân Nga Volodymyr Rohov ở Zaporizhia tuyên bố trên Telegram.

Theo lời ông Rohov, một thiết bị nổ đã được đặt dưới gầm xe ôtô của ông Sushko. Khi thiết bị phát nổ, ông Sushko bị thương và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, ông qua đời ngay sau đó.

Ông Rohov đổ lỗi cho Ukraine gây ra cái chết của ông Sushko.

Trước đó, vào ngày 23/8, có thông tin rằng, ông Ihor Telehin, một cộng tác viên cho Nga từng giữ chức vụ "cấp phó" trong "ban chính sách nội bộ" của tỉnh Kherson cũng đã bị cài bom xe. Theo đó, chiếc ôtô do ông Telehin lái cũng đã nổ tung trong khu vực Kherson - hiện do Nga kiểm soát. Báo chí Nga đưa tin ông Telehin đã may mắn sống sót.

Những vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Nga tuyên bố sẽ không dung thứ cho kẻ đánh bom xe, ám sát nhà báo Darya Dugina - con gái ông Alexander Dugin, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vụ ám sát nhà báo Darya, 30 tuổi ngày 20/8 tại Moscow đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Moscow đổ lỗi cho Ukraine gây ra vụ tấn công dù Kiev đã lên tiếng phủ nhận mọi liên quan. Tình báo Nga mới đây đã cáo buộc các lực lượng đặc biệt của Ukraine đứng sau vụ đánh bom. Cơ quan này đã xác định được nghi phạm chính đứng sau vụ giết người là một phụ nữ tên Natalya Vovk, 43 tuổi, quốc tịch Ukraine.

Theo một số phương tiện truyền thông, Vovk được cho là đã phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia của Ukraine và được cho là một thành viên của Tiểu đoàn Azov - lực lượng bị Moscow cáo buộc là theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu.

Darya là con gái của ông Alexander Dugin - một nhà triết học, nhà văn và nhà lý luận chính trị nổi tiếng ở Nga. Ông được mệnh danh là “bộ não của ông Putin”. Nhiều người ủng hộ Nga cho rằng, ông Dugin mới là mục tiêu thực sự của vụ ám sát vì Darya đã đổi xe với bố ngay trước khi bị ám sát.