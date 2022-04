Ngày 3/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, sau khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của nữ nghi can Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện người phụ nữ này đã lập gia đình và có con trai 5 tuổi. Hải chính là người phóng hoả đốt nhà trọ ở Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến 1 người chết, 5 người bị thương.

Theo đó, hai vợ chồng Hải đều là nhân viên nhà hàng thuộc hệ thống buffet nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Theo lời chồng của Hải, cả 2 đều quê Nam Định, thuê nhà trọ mưu sinh tại Hà Nội. Người chồng không hề hay biết vợ có người tình bên ngoài.

Nữ nghi can Trần Thị Thanh Hải tỏ ra mệt mỏi khi ở cơ quan công an. Ảnh: Gia Khiêm

Liên quan đến vụ việc này, tối cùng ngày trao đổi với PV Dân Việt, ông Đinh Viết Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho biết, ngày 25/10/2016, Hải kết hôn với anh H. là người địa phương sau đó chuyển từ huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) về nhà chồng ở xóm 19 Tân Thịnh.

Sau khi cưới, cả hai vợ chồng lên Hà Nội thuê trọ trên đường Lạc Long Quân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) sinh sống và làm việc. Đến năm 2017, Hải sinh một bé trai.

"Tuy nhiên, qua xác minh hai vợ chồng Hải đã ly thân nhiều năm nay. Từ khi cưới đến bây giờ, cả hai cũng không về quê cùng nhau. Hiện con trai 5 tuổi đang ở vơi ông bà nội. Cả hai lâu nay không đi về cùng nhau", ông Quang thông tin.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân tử vong ra ngoài hiện trường. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng ngày, PV Dân Việt tìm về nhà trọ trên đường Lạc Long Quân nơi vợ chồng Hải sinh sống, bà Loan (chủ trọ) bất ngờ khi hay tin Hải là người phóng hỏa dãy trọ ở phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) khiến một cô gái trẻ tử vong và nhiều người bị thương.

Theo bà Loan, Hải làm việc tại một nhà hàng thuộc hệ thống buffet nổi tiếng. Dãy trọ là nơi nhiều nhân viên nhà hàng cùng sinh sống. Khoảng thời gian đầu, bà Loan thấy Hải ở cùng một người đàn ông, tuy nhiên không biết rõ là chồng hay người yêu của cô ấy.

Khu nhà trọ nơi Hải từng sinh sống. Ảnh: Gia Khiêm

Chủ trọ nhận xét Hải là người nhanh nhẹn, hoạt bát và khéo ăn nói. Từ ngày thuê trọ chưa từng thiếu hay nợ tiền phòng. Hải mang thai và sinh con thời điểm nào không ai rõ, chưa ai từng trông thấy đứa bé.

Do dịch bệnh Covid-19, cuối năm 2021, Hải trả phòng trọ và không quay về. Đồ đạc vẫn để nguyên trong phòng, chưa chuyển đi. Khi sự việc xảy ra, Công an quận Nam Từ Liêm từng liên hệ công an địa phương để hỏi thăm về nơi trọ của Hải.

Về phía anh Châu Việt H. (28 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang) - người yêu của Hải nói quen nữ nghi can cuối năm 2019 (thời điểm vợ chồng Hải đã ly thân) trong một lần đi giao hàng cho cô tại quận Tây Hồ.

Căn phòng của Hải hiện vẫn nguyên vẹn đồ đạc bên trong. Ảnh: Gia Khiêm

Gần 1 năm trước, tính cách Hải thay đổi, hay nổi nóng do ghen tuông. Gia đình anh H. ngăn cấm chuyện tình cảm nên cả hai thường xuyên cãi vã và xung đột. Thậm chí, có lần, đối tượng đốt và đập vỡ máy tính của bạn trai. Mới đây nhất anh bị bạn gái đến phòng trọ đốt máy tính.

"Lý do gia đình tôi ngăn cấm chuyện tình cảm là mỗi lần cãi nhau, bạn gái lại nhắn tin cho mẹ tôi nói từ nay đừng liên lạc với cô ấy nữa. Dù đã yêu nhau gần 2 năm, nhưng nhà cửa bạn gái ở đâu tôi cũng không biết", anh H. chia sẻ.

Anh H. cho biết, khoảng tháng 1/2022, Hải báo tin có thai. Việc này khiến anh bất ngờ bởi cả hai đã lên kế hoạch chưa có con vội. Sau nhiều lần cãi vã với bạn gái, nam thanh niên quyết định chuyển sang nhà anh họ ở ngõ 60 đường Phú Đô để tránh mặt. Khoảng 2 tuần trở lại đây, anh vẫn nhận được tin nhắn của Hải, trách móc mình vô tâm, lạnh nhạt.

Chiều tối 31/3, Hải mua một chai xăng, khi đến khu trọ phát hiện xe máy của anh V. và châm lửa đốt. Sau 6-7 lần bật diêm, chiếc xe bùng cháy và lan nhanh cả tầng 1, khói lan lên cả tòa nhà. Khu vực cháy là nhà xe tầng 1, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170m2.

Vụ cháy khiến một cô gái 25 tuổi tử vong, 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và 7 người khác được hướng dẫn thoát nạn an toàn. Công an quận Nam Từ Liêm sau đó đã bắt giữ Trần Thị Thanh Hải.