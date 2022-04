Vụ đốt nhà trọ ở Phú Đô: Sức khoẻ 4 nạn nhân bị bỏng giờ ra sao?

Ngày 3/4, đại diện Viện Bỏng Quốc gia cho biết, 4 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được chuyển điều trị trong đêm 31/3. Trong số này, anh N.M.D. (30 tuổi), bị nặng nhất với diện tích bỏng lớn (35%), bị bỏng hô hấp nên phải duy trì thở máy để hỗ trợ hô hấp trong giai đoạn tổn thương.

"Tình trạng bỏng đường thở này làm tăng nguy cơ tử vong, tiên lượng nặng", vị đại diện nói và cho biết nam thanh niên duy trì thở máy, an thần kết hợp điều trị tích cực. Nếu thời gian tới tình trạng bỏng hô hấp cải thiện, các bác sĩ sẽ tiến hành bỏ máy thở, sau đó phẫu thuật cắt lọc những tổn thương hoại tử sâu và ghép da cho bệnh nhân.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường sau vụ hoả hoạn. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bác sĩ, có 2 yếu tố gây bỏng hô hấp, hoặc do nhiệt, hơi nóng, khí nóng hoặc do khí độc, các sản phẩm cháy vào phổi gây tổn thương đường hô hấp. Anh D. bỏng hô hấp do cả 2 yếu tố trên.

Ngoài ra, bệnh nhi 2 tuổi bị bỏng 22%, các vết thương là bỏng nông, sức khỏe đã được cải thiện, tự thở tốt. Bác sĩ tiên lượng bệnh nhi sẽ dần cải thiện sau thời gian điều trị. Các bệnh nhân còn lại đều có tình trạng bỏng nhẹ, trong đó cháu bé 4 tuổi chỉ bỏng 5% ở hai tay và là bỏng nông, sức khỏe tốt.

Bị can Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, Dân Việt đưa tin, khoảng 19h tối 31/3, vụ hỏa hoạn xuất phát từ một khu trọ 7 tầng ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khu vực cháy là nhà xe tầng 1, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170m2.

Vụ cháy khiến một cô gái 25 tuổi tử vong, 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và 7 người khác được hướng dẫn thoát nạn an toàn.

Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi) ở xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định, chỗ ở hiện nay trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại cơ quan công an, Hải khai vì giận bạn trai nên đã mua xăng đến đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai.

Trong tối 31/3, 8 nạn nhân lần lượt đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cấp cứu, trong đó 4 người bỏng nặng sau khi được xử trí ban đầu, đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia. 4 người còn lại bỏng nhẹ, sức khỏe ổn định, về nhà ngay trong đêm.

Điều bất ngờ, Hải được xác định đã có chồng và con nhỏ 5 tuổi. Hai vợ chồng Hải đều là nhân viên nhà hàng thuộc hệ thống buffet nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội.

Chồng Hải cho biết cả hai đều ở quê Nam Định, lên Hà Nội đi làm và thuê trọ tại quận Tây Hồ. Trong thời gian sinh sống cùng Hải, người đàn ông không thấy có gì bất thường, cũng không biết vợ mình có mối quan hệ tình cảm bất chính với Châu Việt H. Mặc dù đã có chồng con, nhưng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải có gặp và nảy sinh tình cảm với anh Châu Việt H.