Lãnh Thanh được biết đến rộng rãi hơn qua phim truyền hình Nơi giấc mơ tìm về. Ảnh: FBNV

Sau khi thời gian phát sóng Nơi giấc mơ tìm về, Lãnh Thanh tự thấy độ nổi tiếng của mình đã được như mong muốn chưa? Người nhà ở quê nói gì về Thanh rồi?



- Tôi cảm thấy biết ơn vì mình được bén hào quang từ bộ phim Nơi giấc mơ tìm về. Giờ tôi đã được biết nổi tiếng là thế nào. Trước kia đi ra đường không ai biết đến, giờ đi đâu cũng bị nhận mặt, biết tên, nhiều lúc tôi cũng hơi cảm thấy hơi hoảng (cười).

Người nhà giờ cũng đã biết tôi làm gì rồi. Trước kia tôi cũng có nói mình đóng phim này phim kia trên YouTube nhưng mọi người rất ngại tìm xem vì chưa quen xem phim ở các nền tảng khác ti-vi.

Lãnh Thanh hoạt động nhiều năm về diễn xuất nhưng chủ yếu ở mảng phim điện ảnh. Ảnh: FBNV

Lãnh Thanh có sự thay đổi gì ở những tập đầu và những tập sau khi nhận được những phản hồi của khán giả?

- Tôi nhận ra phim truyền hình phía Bắc có điểm chung là "ăn to nói lớn". Thời gian đầu tôi quen với phong cách của phim điện ảnh là không cần phải nói quá to. Vì phim điện ảnh nói lớn quá sẽ khiến khán giả váng óc khi xem ở màn ảnh rộng. Nhưng mọi người xem phim truyền hình bảo tôi nói bé quá. Khi phim chiếu tôi thấy giọng mình sao lúc quay không đến nỗi nào mà phát lên thì nghe "chối" thật. Sau đó tôi đã sửa và cố gắng nói to hơn.

Những bài học Lãnh Thanh nhận được khi đóng phim truyền hình ngoài chuyện giọng nói?

- Tôi thấy mình còn thiếu khá nhiều vốn sống, trải nghiệm. Ví như, tôi đóng một công tử nhà giàu thì cũng phải làm sao cho người ta thấy tôi biết ăn chơi. Làm sao có thể để người ta tin tôi là công tử khi tôi gọi tên một loại rượu. Có lẽ sau đây tôi cũng phải tăng độ ăn chơi lên để thêm trải nghiệm. Chỉ lo là lúc làm việc cả năm thì không ai biết, khi ăn chơi 1 lần thì cả nước biết ngay (cười).

Lãnh Thanh là diễn viên không được đào tạo chính quy về diễn xuất. Ảnh: FBNV

Lời nhận xét nào của khán giả khiến Lãnh Thanh thấy xác đáng nhất và lời nào khiến Lãnh Thanh cảm thấy không đúng với mình nhất?

- Nhận xét về giọng của tôi, tôi thấy khán giả nói vậy là xác đáng. Còn lời nhận xét không đúng là tôi thấy có người nói tôi không đẹp trai. Sao vậy nhỉ! Tôi thấy mình cũng đẹp trai mà! Đùa thôi, tôi cũng không muốn được coi là đẹp trai, như vậy cũng khiến tôi bị hạn chế với nhiều dạng vai mà không cần thiết phải đẹp trai.

Lãnh Thanh không được đào tạo chính quy về diễn xuất, phần nào trong diễn xuất bạn thấy khó nhất?

- Đó là giọng nói. Tôi nghĩ mình sinh ra vốn đã có một giọng nói như vậy, tính cách cũng quyết định chất giọng của mình. Đó là điều rất khó để thay đổi. Nếu hoạt động ở môi trường phía Nam, tôi suy nghĩ khá lạc quan rằng đó là điều để mình khác biệt. Đôi khi điểm yếu cũng có thể là một điều để mình không bị lẫn với người khác. Tất nhiên, tôi biết mình vẫn cần phải học hỏi thêm.

Lãnh Thanh tự nhận mình là người đàn ông đầy tổn thương. Ảnh: FBNV

Đóng phim của VTV Lãnh Thanh nhận thấy gu khán giả Bắc – Nam có gì khác nhau không?

- Tôi thấy phản ứng của khán giả dù Bắc hay Nam đều có những cảm xúc giống nhau và đúng như mong muốn của những người làm phim khi xây dựng nhân vật, tình huống. Khán giả Bắc hay Nam đều yêu, ghét nhân vật đúng như ý đồ của đạo diễn, biên kịch.

Sau phim truyền hình này, Lãnh Thanh cảm thấy mình cần trau dồi điều gì?

- Vẫn là những trải nghiệm. Tôi thấy mình còn thiếu rất nhiều trải nghiệm.

Những từ báo chí gọi Lãnh Thanh gần đây như "nam thần", "viên ngọc thô tỏa sáng" ... bạn thấy từ nào đúng với mình?

- Những từ đó nghe thật hay nhưng tôi thấy rất xa lạ với mình. Tôi thấy mình là một người đàn ông đầy tổn thương, với trái tim đầy vết nứt như cánh đồng lúa nứt nẻ còn trơ gốc bị bỏ lại sau mùa gặt với tất cả những gì tươi đẹp nhất đã bị lấy đi.

Lãnh Thanh và Phương Anh Đào tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Có vẻ trải nghiệm nhiều nhất mà Lãnh Thanh có là sự tổn thương? Đó có phải là lý do bạn không muốn kết hôn với người trong showbiz?

- Tôi nhận ra rằng, câu chuyện với phụ nữ mình nói gì cũng có thể thành sai. Nên tốt nhất là không nên nói, chỉ nên để mọi thứ trong suy nghĩ. Đối với phụ nữ không có đúng hay sai, chỉ là mình thích hay không thích điều đó.

Nghe bạn nói dường như như bạn là người bị phụ nữ lựa chọn! Có đúng vậy không hay là bạn là người chọn?

- Không phải "bị" mà là "được" lựa chọn. Thôi thì tôi luôn cố làm một hạt đậu luôn chờ để được nhặt lên (cười).

Bạn kỳ vọng gì ở phim điện ảnh Chiếm đoạt ra mắt sắp tới sau khi đã có sự nổi tiếng từ phim truyền hình?



- Thường thì người ta ai cũng sẽ muốn phim có doanh thu cao, được nhiều khán giả xem, ... Với tôi những điều đó chưa hẳn quan trọng bằng việc tôi được khán giả ghi nhận là đã làm được một điều khác với những gì đã từng làm. Điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy mình tự tin hơn và vị thế của mình cũng vững chắc hơn trong công việc của mình làm.

Cảm ơn Lãnh Thanh đã chia sẻ!