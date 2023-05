Cô người yêu lắm chiêu của Lãnh Thanh trên phim Việt giờ vàng là ai?

Minh Thu và Lãnh Thanh đang là cặp đôi được chú ý trên phim giờ vàng VTV. Ảnh: FBNV

Nơi giấc mơ tìm về đang là bộ phim nhận được sự quan tâm chú ý của khán giả. Bộ phim của đạo diễn Trịnh Lê Phong quy tụ nhiều gương mặt kỳ cựu và các diễn viên trẻ. Chuyện tình tay ba giữa Gia Anh (Lãnh Thanh đóng), Phương (Việt Hoa đóng) và (Minh Thu đóng) trở thành tâm điểm của phim.



Đảm nhận nhân vật Mai Anh - cô người yêu trời hành của Lãnh Thanh trong Nơi giấc mơ tìm về là Minh Thu. Nữ diễn viên sinh năm 1996. Cô từng gây ấn tượng với vai cô gái bán quạt tên Hải ở phim Phố trong làng. Trước đó, khi nhận vai Hải (Phố trong làng), Minh Thu không nghĩ nhân vật sẽ được khán giả quan tâm. Cô tạo hình cho nhân vật trẻ trung, nữ tính nhưng vẫn cá tính. Minh Thu cũng từng xuất hiện trong Hương vị tình thân với vai bà Sa thời trẻ. Trong phim này cô khiến khán giả xót xa với cảnh bị cưỡng bức thô bạo.

Lãnh Thanh, NSND Lê Khanh và Minh Thu tại ra mắt phim Nơi giấc mơ tìm về. Ảnh: FBNV

Minh Thu cũng từng tham gia một số vai diễn phụ trong phim Hoa hồng trên ngực trái, sitcom Góc phố muôn màu, Hồ sơ cá sấu, Ráng chiều...

Minh Thu tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chuyên ngành diễn viên, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô học cùng khóa với Lương Thanh, Việt Hoa, Anh Đào, Quang Trọng, Tố Uyên... Cô góp mặt trong hai vở kịch Thiên mệnh, Điều còn lại - đoạt huy chương vàng Liên hoan Sân khấu toàn quốc năm nay.

Cô học cùng khóa với Lương Thanh, Việt Hoa, Anh Đào, Quang Trọng, Tố Uyên... tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Minh Thu đang là mẹ của một bé trai ba tuổi. Cô theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, năng động. So với nhiều mỹ nhân khác của vũ trụ VTV, nữ diễn viên rất kín tiếng trong chuyện tình cảm và đời sống cá nhân.

Diễn biến trong tập gần đây, Mai Anh chăm sóc bà Lan chu đáo, muốn nhân cơ hội này xin được thay Phương làm trợ lý cho bà Lan để được ở gần Gia An. Cô cũng được bà của Gia An ủng hộ.

Minh Thu hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: FBNV

Bà Lan (NSND Lê Khanh) biết Mai Anh (Minh Thu) vẫn còn tình cảm với Gia An (Lãnh Thanh) nên muốn Gia An quay lại với bạn gái. Bà Lan cũng không nhất trí chuyện Gia An đã sống thử với Mai Anh rồi giờ lại phủi trách nhiệm. Mai Anh cũng cố lấy lòng bà Lan để giành lại được trái tim Gia An.

Minh Thu hiện là mẹ đơn thân. Ảnh: FBNV

Trong phim Minh Thu sẽ có nhiều cảnh nóng với Lãnh Thanh. Chia sẻ với Dân Việt, cô cho biết mình cũng rất áp lực với việc đóng cảnh nóng với Lãnh Thanh. Nữ diễn viên bày tỏ: "Đóng cảnh nóng với Lãnh Thanh tôi rất căng thẳng. Tôi chưa từng tiếp xúc và làm việc với Lãnh Thanh trước đó. Vì vậy tôi không biết anh định phối hợp với tôi đến mức nào, liệu Lãnh Thanh có muốn bạo liệt hơn hay không? Sau khi bàn bạc, cuối cùng hai anh em cũng thống nhất được cách diễn sao cho vẫn đẹp và vẫn thể hiện được nội dung của cảnh nóng đó".