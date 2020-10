Lào Cai cần tập trung cho sản xuất nông nghiệp sạch và công nghệ cao

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai chính thức khai mạc vào hôm nay (15/10) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 16/10.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV nhấn mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh đạt 6,31%, bình quân 5 năm đạt 9,08%/năm. GRDP bình quân đạt 76,3 triệu đồng/người, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp từ 15,4% xuống còn 12,2%. Tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng từ 42,58% lên 45,3% và dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%.

348 đại biểu đại diện cho hơn 48.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Kết cấu hạ tầng có bước phát triển vượt bậc, diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp hơn. Nông nghiệp, nông thôn phát triển toàn diện, ngày một đổi mới. TP.Lào Cai đạt đô thị loại II, cơ bản hội tụ đủ các điều kiện lên đô thị loại I. Thị xã Sa Pa được thành lập. Giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc xóa phòng học tạm, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở bán trú cho học sinh.

Đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy. Thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật và các chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn, phù hợp với ý Đảng lòng dân...

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã biểu dương những kết quả, thành tựu Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh Lào Cai cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế của tỉnh. Nhận thức đầy đủ các thế mạnh cũng như khó khăn, thách thức của tỉnh và của cả nước trong thời gian tới để nâng cao công tác dự báo, từ đó đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát hợp hơn, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế riêng có của Lào Cai nhằm phát triển nhanh và bền vững. Phát triển công nghiệp chế biến công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và đô thị.



Thời gian tới, tỉnh Lào Cai cần tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị để tận dụng lợi thế của một tỉnh có cửa khẩu quốc tế, bên cạnh thị trường rộng lớn của Vân Nam Trung Quốc. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, gắn với việc phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý chặt chẽ việc khai thác, chế biến khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Tích cực trồng và bảo vệ rừng gắn với kinh tế lâm nghiệp, sinh kế của người dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI sẽ kết thúc vào ngày 16/10.

Tỉnh Lào Cai cần tiếp tục tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc, phát huy cao nhất vai trò bảo vệ biên giới của mỗi người dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đồng bộ trên các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị các đại biểu với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định của Trung ương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng.