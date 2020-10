Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: TP là địa phương đi đầu trong đột phá về thể chế để phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM sáng 15/10. Ảnh: Quốc Thanh.

Tới dự Đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban bí thư TƯ Đảng Trần Quốc Vượng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh...



Ngoài ra, đến dự còn có các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Ủy viên ban chấp hành TƯ Đảng…

Tại lễ khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bảo đảm các nguyên tắc, Đảng bộ TP.HCM đã chỉ đạo việc tổ chức đại hội thành công tại 2.091 đảng bộ cơ sở, 63 đảng bộ quận huyện và cấp trên cơ sở, tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ, đan xen những diễn biến phức tạp trên thế giới và khó khăn trong nước tác động bất lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã phát huy truyền thống cách mạng "Bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình", nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; Hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân khai mạc đại hội. Ảnh: Quốc Thanh.

TP là địa phương có năng suất lao động cao nhất bằng 2,6 lần năng suất lao động bình quân cả nước. Mặc dù chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6% lao động cả nước, nhưng nhờ năng suất lao động cao mà TP đóng góp hơn 22% vào kinh tế cả nước, tăng trưởng bình quân 2016 - 2019 là 7,7%/năm

TP luôn là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất, chiếm 27% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi là địa phương có tỷ lệ chi ngân sách trên thu ngân sách thấp nhất cả nước. TP là trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn nhất, chiếm tỷ trọng 15% công nghiệp và 33% dịch vụ của cả nước.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Khu công nghệ cao TP.HCM là khu công nghệ cao thành công nhất cả nước. Với diện tích khoảng 800 ha, đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài hơn 8 tỷ USD và 35.000 lao động, xuất khẩu 5 năm qua là 63 tỷ USD, bình quân một lao động xuất khẩu hơn 8 tỷ đồng/năm.

TP.HCM là một địa phương đi đầu trong việc tiếp thu ý kiến của nhân dân, báo chí, các kết quả giám sát của MTTQ Việt Nam, của HĐND, của Đoàn đại biểu Quốc hội, để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống suy thoái, tham nhũng. Hơn 2 năm qua, TP đã tiếp nhận 8.778 thông tin phản ánh và đã xử lý được 8.660 tin, đạt tỷ lệ là 98,66% ý kiến phản ánh của nhân dân và các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam TP. Qua đó đã kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật 328 đảng viên, 378 công chức, viên chức đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bình quân mỗi tháng có 10 đảng viên phải kỷ luật về mặt Đảng, 11 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật về mặt chính quyền qua việc tiếp thu ý kiến của nhân dân.

TP.HCM là một địa phương đi đầu trong đột phá về thể chế để phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước. Ba năm qua TP đã chủ động đề xuất và xây dựng các đề án để trình Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội để tạo động lực mới cho phát triển. Tháng 10/2017, Quốc hội đã có Nghị quyết số 54 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Tháng 10/2020 Quốc hội sẽ xem xét đề án Chính quyền đô thị ở TP.HCM và sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đề án thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM, một đô thị sáng tạo tương tác cao, động lực tăng trưởng mới cho TP và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bí thư Nhân nhấn mạnh: "Yếu kém lớn nhất của Đảng bộ TP là chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của TP, của hợp tác vùng và hợp tác quốc tế để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Công cuộc chống tham nhũng, suy thoái đã có tiến bộ, song chưa căn bản, chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng, của Nhân dân và đòi hỏi phát triển của TP".