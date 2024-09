Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Tỉnh Lào Cai công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Ảnh: CTV.

Công bố tình huống khẩn cấp về mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Bão Yagi), Từ đêm ngày 7/9 đến ngày 8/9/2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng.

Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 7 đến 15h ngày 8/9 có 7 trạm mưa rất to, chủ yếu tập trung khu vực thị xã Sa Pa (Mường Hoa 220,6mm, Hoàng Liên 207.6mm, Bản Khoang 169,8mm, xã Nậm xây, huyện Văn Bàn 102,6mm); 17 trạm mưa to 50mm – 84,6mm, 24 trạm mưa vừa, 1 trạm mưa nhỏ, 1 trạm không mưa...

Hiện nay, lũ trên các sông, suối trên địa bản tỉnh Lào Cai đang lên nhanh. Trong 12 giờ qua, lũ trên sông Hồng tại Lào Cai, Bảo Hà, suối Nhà tại Văn Bàn đang lên nhanh do ảnh hưởng mưa lớn trên lưu vực kết hợp với điều tiết xả lũ của các hồ chứa phía thượng nguồn.

Mực nước lúc 15 giờ, ngày 8/9 trên các sông, suối như: Trên sông Hồng tại Bảo Hà: 56,83m, dưới báo động III là 0,17m; trên sông Hồng tại Lào Cai 79,49m, dưới báo động I là 0,51m; trên suối Nhù tại Văn Bàn 89,09m, dưới báo động II là 0,41m. Mực nước trên sông Chảy tại Bảo Yên đang xuống chậm, lúc 15 giờ là 78,21m, suối Nghĩa Đô Vĩnh Yên lúc 15 giờ là 128,65m.

Bên cạnh đó, thiên tai đã làm 6 người chết, 9 người bị thương do sạt lở đất tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa; 50 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại tại thị xã Sa Pa, Bảo Thắng, Văn Bàn; trên 248ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại thuộc các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên; nhiều vị trí thuộc các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở; một số công trình thủy lợi tại huyện Văn Bàn bị hư hỏng...

Tổng ước thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng trên 7 tỷ đồng.

Mực nước trên sông Hồng qua địa phận tỉnh Lào Cai đang dâng cao. Ảnh: CTV.

Các biện pháp cấp bách ứng phó thiên tai

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương cần thực hiện nghiêm túc theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024; văn bản của Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và công điện Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường chủ động, quyết liệt triển khai, ứng phó với bão số 3...



Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch và các biện pháp phù hợp ứng phó với các loại thiên tai nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời. Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống thiên tai tại công trường. Phối hợp với các Sở Công thương, Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi thực hiện kiểm tra hồ đập, xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu về hồ đập; vận hành hồ chứa, xả lũ đúng quy trình, thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân trước khi xả lũ để đảm bảo an toàn cho các công trình, khu dân cư hạ du. Huy động mọi nguồn lực để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Đối với UBND thị xã Sa Pa tiếp tục, khẩn trương huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra thiệt hại; bố trí chỗ ở cho cá nhân, hộ gia đình phải sơ tán, di chuyển hoặc hư hỏng.

Thống kê, tổng hợp tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục theo quy định. Tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm trận có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét,... để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn, thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rầy. Kiểm tra trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng phó với các sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...