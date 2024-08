Vụ tai nạn lao động ở KCN Tằng Loỏng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm và hỗ trợ các nạn nhân

Chiều 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã ký ban hành Công điện hỏa tốc về vụ tai nạn lao động tại Dự án Nhà máy nghiền xỉ phốt pho, xỉ lò cao của Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Lao Kay, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng.

Theo đó, tại Công điện hỏa tốc số 07/CĐ-UBND ngày 2/8/2024 về vụ tai nạn lao động tại Dự án Nhà máy nghiền xỉ phốt pho, xỉ lò cao của Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Lao Kay, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai gửi Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan nêu rõ:

Vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 2/8/2024, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Dự án Nhà máy nghiền xỉ phốt pho, xỉ lò cao của Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Lao Kay, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai khiến 2 người chết và 4 người bị thương.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn lao động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu, tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình thi công công trình xây dựng, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Đồng thời, Sở Y tế cần chỉ đạo tập trung, nỗ lực cứu chữa các bệnh nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện. UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xứ lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự. UBND huyện Bảo Thắng tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương.