Cháu trai tưới xăng thiêu cậu tại nhà

Ngày 16/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một điều tra làm rõ vụ một người đàn ông bị tưới xăng rồi đốt gây bỏng nặng tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/9, tại một căn nhà nằm trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một), đối tượng Nguyễn Trọng Tín (19 tuổi) và người cậu tên P. xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, Tín bất ngờ lấy một chai xăng tạt vào người ông P. rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ đi khỏi nhà.

Bị đốt bất ngờ, người đàn ông đang nằm trên võng không kịp xoay xở, ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến ông P. bị bỏng nặng, la hét kêu cứu. Phát hiện sự việc, người thân đã chạy lại dập lửa rồi đưa ông P. đi cấp cứu

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, thời điểm nạn nhân được đưa tới bệnh viện, cơ thể bị bỏng rất nặng, tỉ lệ thương tật khoảng 80%. Sau đó, bệnh nhân được bệnh viện chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Vụ lùi xe trong sân trường tông chết học sinh lớp 2: Tạm giữ hình sự phụ huynh

Chiều 16/9, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã triệu tập và ra quyết định tạm giữ hình sự ông L.V.N. (32 tuổi, trú xã Ea Sin, Krông Búk), phụ huynh trong vụ lùi xe bán tải khiến một học sinh lớp 2 tử vong xảy ra vào sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 6h45 sáng 16/9, ông N. dùng xe bán tải chở con học lớp 2 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk) đến trường. Do trời mưa, ông N. chạy xe vào tận sân trường.

Hiện trường vụ lùi xe trong sân trường tông chết học sinh lớp 2.

Sau khi con xuống xe, ông N. lùi xe để quay đầu đi về thì bất cẩn đụng trúng em H., 7 tuổi, học sinh lớp 2, đang đứng phía sau xe khiến em tử vong tại chỗ.

Ngay sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Em học sinh xấu số đã được đưa về gia đình lo mai táng.

Ngay sau đó ông N. đã được Công an huyện Krông Búk triệu tập lấy lời khai. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lãnh đạo công an huyện cho hay đã tạm giữ hình sự ông L.V.N. để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan vụ việc thương tâm trên, ông Nguyễn Đình Khả, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk, cho biết đã nhận được báo cáo ban đầu từ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân liên quan đến tai nạn trong sân trường.

Lùi xe trong sân trường, phụ huynh gây tai nạn khiến học sinh lớp 2 tử vong đã bị tạm giữ hình sự.

Sau khi nhận tin, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và bản thân ông có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như chính quyền địa phương giao nhà trường làm đầu mối, trước mắt lo hậu sự cho cháu bé xấu số vì gia đình quá khó khăn.

"Cả gia đình có một căn nhà nhỏ mà 12 người ở, thuộc nhiều thế hệ. Trước mắt các cá nhân chúng tôi đều có đóng góp, động viên để gia đình vượt qua đau xót, khó khăn ban đầu. Về trách nhiệm của tài xế, hiệu trưởng lẫn bảo vệ thì sẽ do công an điều tra, xử lý", ông Nguyễn Đình Khả nói.

Ngay sau khi thông tin vụ tai nạn thương tâm, rất nhiều nhiều đau xót cho nạn nhân xấu số và bức xúc với việc phụ huynh lái xe bán tải vào sân trường.

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Đình Khả, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk, cho biết không chỉ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, mà tất cả trường trên toàn huyện đều cấm xe máy, ô tô của phụ huynh vào sân trường.

Mọi phụ huynh đón con đều dừng xe ngoài cổng trường đi vào đón con để đảm bảo an toàn cho học sinh, thầy cô giáo. Vụ tai nạn vừa xảy ra khiến nữ sinh lớp 2 tử vong là do ý thức của phụ huynh.

Về phía bảo vệ, theo báo cáo của trường, sau khi mở cổng đón học sinh, bảo vệ có việc ở khu bán trú (khối nhà phía sau trường học) nên chạy xuống đó không có mặt ở cổng trường...

Tuyên án tử hình Bùi Vũ Khoa trong vụ thảm án chấn động ở Cà Mau

Ngày 16/9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Bùi Vũ Khoa (SN 2000; ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; tước đoạt 3 mạng người trong vụ thảm án ở Cà Mau ngày 26/11/2023), mức án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 721 triệu đồng.

Theo nhận định của HĐXX: “Khi thực hiện hành vi tước đoạt nhiều sinh mạng, bị cáo thể hiện sự lạnh lùng, không cảm xúc. Hành vi phạm tội của bị cáo được cho là tội ác, mất hết nhân tính không còn khả năng giáo dục và cải tạo” .

Bị cáo khoa tại phiên xét xử. Ảnh: Hoàng Hạnh

Theo cáo trạng, Khoa sống như vợ chồng với bà P.L.K (SN 1985) tại nhà cha mẹ ruột là ông P.V.S và bà T.T.G tại xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau từ tháng 11/2019.

Sau thời gian chung sống với Khoa thì K mang thai. Do cả hai không có việc làm nên thường xuyên bị bà G cằn nhằn "không chịu đi làm mà ở nhà ăn… K còn dẫn Khoa về báo cha mẹ". Từ đó, K đã nảy sinh ý định tự tử. Thấy hai vợ chồng bị xúc phạm nên Khoa nảy ra ý định giết K rồi tự sát để giải thoát cho nhau.

Khoảng 7 giờ ngày 26/11/2023, Khoa dùng tay bóp cổ K cho đến khi tử vong rồi tạo hiện trường giả giống như nạn nhân đang nằm ngủ. Thay vì tự sát như ý định trước đó thì Khoa lại muốn giết vợ chồng ông S để thỏa lòng thù hận.

Đến 9 giờ cùng ngày, con trai của ông S từ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau chở theo vợ và con về nhà thăm gia đình. Sau khi nấu cơm xong, mọi người đã kêu gia đình Khoa ra ăn nhưng bị cáo từ chối vì mệt và viện lý do K đang ngủ. Sau hơn 5 giờ về thăm cha mẹ, vợ chồng người con trai của ông S đã trở về gia đình.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Khoa dùng tay siết cổ bà G tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân để xuống ao nước phía sau nhà, còn mình thì ung dung ra võng nằm. Không lâu sau đó, Khoa dùng cây búa chẻ củi đánh vùng đầu làm ông S bất tỉnh và ngã gục xuống nền nhà.

Nghĩ cha vợ đã tử vong nên Khoa mang tang vật gây án vứt xuống ao nước cạnh nhà rồi lấy hàng chục triệu đồng của gia đình nạn nhân bỏ vào cóp xe máy. Không lâu sau, ông S đã tỉnh lại nên bị cáo dùng khúc gỗ, dao… đánh và đâm nạn nhân cho đến khi tử vong.

Sau khi gây ra vụ thảm án, Khoa thản nhiên vào phòng tắm, thay đồ rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngày 4/12/2023, con gái của vợ chồng ông S về nhà thăm cha mẹ thì phát hiện sự việc đau lòng trên nên đã trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Khoa ngay sau đó.

Bộ đội biên phòng bắt quả tang đối tượng vận chuyển 4kg ma túy qua biên giới

Ngày 16/9, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), lực lượng phối hợp vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Quốc Huy (30 tuổi, ngụ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) vận chuyển 4kg ma túy bằng xe máy qua đường biên.

Đối tượng Trịnh Quốc Huy (30 tuổi, ngụ Thuận Nam, Ninh Thuận) cất giấu 5 túi nylon ma túy bị Bộ đội Biên phòng Long An bắt giữ. Clip: Thiên Long



Khoảng 1 giờ 40 phút ngày 12/9, tại khu vực cột mốc 187 thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An chủ trì phối hợp Đoàn 3 Cục PCMT&TP Biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm qua biên giới. Lúc này, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Vision biển kiểm soát 77L2-254.87 lưu thông trên tuyến đường có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng lập tức dừng lại kiểm tra.

Đối tượng Trịnh Quốc Huy (30 tuổi, ngụ Thuận Nam, Ninh Thuận) cất giấu 5 túi nylon chứa 4kg ma túy bị Bộ đội Biên phòng Long An bắt quả tang. Ảnh: Thiên Long



Kiểm tra hành chính phương tiện, phát hiện đối tượng Trịnh Quốc Huy cất giấu 5 túi nylon có chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Kết quả giám định xác định, toàn bộ là chất ma túy.

Nghi phạm Huy khai nhận, số ma tuý trên vận chuyển thuê cho một người quen ở Ba Vet, Svay Riêng, Campuchia (chưa xác định được nhân thân, lại lịch của đối tượng thuê vận chuyển) với tiền công 5 triệu đồng.

Hiện Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp Công an tỉnh Long An tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra.

Mê chơi tiền ảo, giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng

Ngày 16/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Vĩnh Sơn (SN 1993, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nội dung cáo trạng thể hiện, vào các năm 2021 và 2022, Nguyễn Vĩnh Sơn đưa thông tin gian dối về việc có khả năng mua các lô đất tại dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa City, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và kêu gọi góp vốn vào dự án đường 73 Đông Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị để chiếm đoạt tiền của nhiều người.



Sơn chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Từ V. (SN 1970, trú TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) số tiền 20,2 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu tháng 3/2021, bà V. tham gia sự kiện giới thiệu dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa City nên gặp và quen biết với Nguyễn Vĩnh Sơn.

Bị cáo Nguyễn Vĩnh Sơn tại toà. Ảnh: C.N

Sơn giới thiệu là Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Giám đốc điều hành công ty Minh Minh Land (là công ty được môi giới bán sản phẩm của dự án Vịnh An Hòa).

Bà V. có nhu cầu mua đất tại dự án Vịnh An Hòa City nên liên lạc nhờ Sơn liên hệ với chủ đầu tư để mua đất tại đây. Sơn nói với bà V. để mua được đất phải đặt cọc tiền, bà V. đồng ý.

Từ ngày 27/3/2021 đến ngày 28/5/2021, bà V. đã chuyển cho Sơn tổng số tiền 20,2 tỷ đồng.

Sau đó, bà V. tự tìm hiểu thì biết những block đất này chủ dự án không bán. Lúc này, Sơn thừa nhận không liên hệ mua đất cho bà V. mà đã sử dụng toàn bộ số tiền 20,2 tỷ đồng của bà để đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Sơn đã bồi thường cho bà V. số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sơn chiếm đoạt của anh Võ Tuấn A. (SN 1994, trú phường Hòa Cường Bắc, TP.Đà Nẵng) số tiền 400 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Tuyết Tr. (SN 1991, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) số tiền hơn 449 triệu đồng và chiếm đoạt của anh Nguyễn Thành Nh. (SN 1991, trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) số tiền 400 triệu đồng.

Cạnh đó, năm 2022, Sơn được ông Nguyễn Thanh H. (trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và ông Nguyễn Thanh D. (trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) thuê tư vấn, thiết kế và hoàn thành thủ tục thành lập dự án Khu dân cư tại Gio Quang, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Mặc dù dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và Sơn cũng chỉ là người được thuê làm thủ tục xin cấp dự án nhưng Sơn đưa thông tin gian dối kêu gọi góp vốn cổ đông nội bộ để được quyền ưu tiên mua đất tại dự án làm cho anh A., chị Tr. và anh Nh. tưởng thật góp vốn và bị Sơn chiếm đoạt.

Tổng số tiền Sơn chiếm đoạt của các bị hại là 21.449.386.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Sơn sử dụng chơi tiền ảo và chi tiêu cá nhân hết.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Vĩnh Sơn mức án 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".