Lào Cai: Khu du lịch quốc gia Sa Pa rét hại 10,5 độ C

Hôm nay (19/4), theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, nhiệt độ tại khu du lịch quốc gia Sa Pa giảm thấp nhanh, ở ngưỡng 10,5 độ C, thời tiết rét lạnh sâu. Đáng chú ý đây là thời điểm cuối xuân đầu mùa hè, nhưng thời tiết Sa Pa rét lạnh như giữa mùa đông.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt rét "nàng Bân", đêm 18/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này.

Do ảnh hưởng của đợt rét "nàng Bân", Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, thị xã Sa Pa chuyển rét đậm 10,5 độ C. Ảnh: PV.

Theo quan trắc của các Trạm khí tượng địa phương, nhiệt độ tại thành phố Lào Cai 18,9 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 18,6 độ C; thị trấn vùng cao Bắc Hà rét đậm 14,5 độ C; thị xã Sa Pa rét hại 10,5 độ C.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho hay, đây là đợt rét hiếm gặp xảy ra vào cuối mùa xuân trong nhiều năm trở lại đây.

Trước đó, cũng do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, gây ra đợt rét "nàng Bân" sâu ở Sa Pa vào ngày 3/4, ghi nhận nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 5 độ C.