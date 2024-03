Lập sới bạc sát phạt giữa chợ



Ngày 14/3, Công an huyện phong Thổ (Lai Châu) đã quyết định điều tra mở rộng vụ án đánh bạc tại xã Vàng Ma Chải để làm rõ thêm một số nội dung vụ án. Trước đó, ngày 13/3/2024, Công an huyện Phong Thổ nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một nhóm người đang tụ tập ở khu vực chợ thuộc địa phận xã Vàng Ma Chải để đánh bạc. Ngay sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Vàng Ma Chải khẩn trương tiến hành xác minh và tổ chức vây bắt các đối tượng.

Hiện trường khi 11 đối tượng lập sới bạc sát phạt giữa chợ thì bị bắt. Ảnh: CALC

Trong khi các "con bạc" đang say sưa sát phạt, tổ công tác đã đồng loạt ập vào bắt quả tang, khống chế được 5 đối tượng gồm: (1) Tẩn Láo Tả S 2005, (2) Chẻo Sần Teo SN 1983, (3) Lý Tả Mẩy SN 1984, (4) Giàng A Gỏa SN 2000, cùng trú tại: xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ và (5) Ma Xá Chi SN 2003, trú tại xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ; thu giữ tại hiện trường 01 mảnh bìa cát tông, 01 chiếc bát, 01 chiếc đĩa, 04 quân vị, số tiền 5.080.000 đồng (năm triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) và một số vật chứng khác.

Quá trình vây bắt, một số đối tượng lợi dụng sơ hở và sự hỗn loạn để bỏ trốn khỏi hiện trường. Với quyết tâm triệt để xử lý các đối tượng phạm tội, Công an huyện Phong Thổ đã tích cực truy xét, làm rõ và tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng trốn thoát, gồm 6 đối tượng: (1) Tẩn Chỉn Teo SN1984, (2) Tẩn Lở Mẩy SN 1995, (3) Lý Phủ San SN 1992, (4) Lý Phủ Hin SN 1983, (5) Chẻo Duy Phú SN 1991, (6) Lý Lở Mẩy SN: 1966, cùng trú tại xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ; thu giữ thêm: 6.417.000 đồng (Sáu triệu bốn trăm mười bảy nghìn đồng), 218 nhân dân tệ và một số vật chứng khác có liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: CALC

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Thổ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.