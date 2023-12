Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), vào khoảng 14h40, ngày 28/12 xảy ra vụ tai nạn xe ô tô tải bồn chở bê tông BKS 21C- 061.xx do lái xe Ngô Hồng S. (SN 1995) điều khiển, phụ xe là Phạm Quang Tr. (SN 1995, cùng trú tại thôn Sân Bay, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) di chuyển theo hướng xã An Bình đi xã Lâm Giang.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PV

Khi đi đến khu vực dốc Khe Sẻ, thuộc địa phận thôn Khe Trang (xã An Bình, huyện Văn Yên), xe bất ngờ bị lật, đổ nghiêng xuống vệ đường.

Hậu quả của vụ tại nạn, phụ xe Phạm Quang Tr. tử vong tại chỗ, xe bồn bị hư hỏng nặng, lái xe Ngô Hồng S. bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin được lực lượng chức năng khẩn trương kéo ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu.

Lực lượng y tế đến cấp cứu lái xe bị mắc kẹt trong cabin. ảnh: PV.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Văn Yên đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, đưa người đi cấp cứu, điều tra nguyên nhân tai nạn.