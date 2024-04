Lấy ý kiến khen thưởng 2 Phó Giám đốc Công an Thái Bình cùng nhiều cán bộ

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ Điều 46 Nghị định 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng và Điều 5, Thông tư 04/2024/TT-BCA, ngày 22/01/2024 của Bộ Công an quy định về công khai các tập thể, cá nhân được xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng với các cá nhân, tập thể.

Trong danh sách đề nghị khen thưởng được Công an tỉnh Thái Bình thông báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Phạm Mạnh Hùng được đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ảnh: Ảnh: CTTĐT Công an Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen 1 tập thể và 23 cá nhân, trong đó có Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Nguyễn Quốc Vương.

Tập thể được đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen là Đội Tổng hợp, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thái Bình.

Các cá nhân được đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen còn lại gồm:

1. Đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an TP.Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình.

2. Trung tá Phạm Văn Chinh - Trưởng Công an phường Hoàng Diệu, Công an TP.Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình.

3. Trung tá Hà Mạnh Hà - Trưởng Công an phường Phú Khánh, Công an TP.Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình.

4. Trung tá Cao Thị Minh Toàn - Trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo, Công an TP.Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình.

5. Trung tá Phan Thị Phương Thảo - Đội trưởng, Đội Tổng hợp, Công an TP.Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen. Ảnh: CTTĐT Công an Thái Bình

6. Trung tá Phạm Văn Chuân - Đội trưởng, Đội Kỹ thuật hình sự, Công an TP.Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình.

7. Đại úy Phạm Văn Hùng - Cán bộ, Đội Tổng hợp, Công an TP.Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình.

8. Thiếu tá Trần Minh Ngọc - Đội trưởng, Đội Tham mưu, Công an huyện Quỳnh Phụ, Công an tỉnh Thái Bình.

9. Thượng tá Phạm Thanh Tiến - Trưởng Công an huyện Tiền Hải, Công an tỉnh Thái Bình.

10. Trung tá Bùi Hồng Hải - Trưởng Công an xã Vũ Hội, Công an huyện Vũ Thư, Công an tỉnh Thái Bình.

11. Trung tá Ngô Thị Mai Hương - Cán bộ, Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thái Bình.

12. Thượng tá Nguyễn Xuân Hải - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an tỉnh Thái Bình.

13. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạch - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình.

14. Thượng tá Trần Thị Mai - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình.

15. Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Thái Bình.

16. Thượng tá Phan Thị Giang - Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Thái Bình.

17. Trung tá Dương Xuân Thắng - Đội trưởng, Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật, văn thể, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Thái Bình.

18. Trung tá Bùi Thị Hồng Hạnh - Trưởng Ban Phụ nữ, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Thái Bình.

19. Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thái Bình.

20. Thượng tá Mai Thế Hòe - Phó Trưởng phòng, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thái Bình.

21. Trung tá Đặng Thị Thu Hiền - Đội trưởng, Đội Tài chính, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thái Bình.

22. Trung tá Nguyễn Trọng Hiển - Đội trưởng, Đội Xe, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thái Bình.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, các ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư

Cttdt.catb@gmail.com trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng.