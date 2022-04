LDG Group đặt mục tiêu gì sau 1 năm kinh doanh không hoàn thành kế hoạch?

Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Group, mã: LDG) vừa công bố thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với việc tăng kế hoạch lợi nhuận gấp đôi năm 2021 sau 1 năm kinh doanh không hoàn thành kế hoạch và bầu bổ sung thêm 2 thành viên để nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty từ 5 lên 7 người.

Trong danh sách công bố, có hai nhân vật ứng cử là ông Ngô Văn Minh - Phó Tổng giám đốc công ty và ông Louis Nguyễn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM). Hiện ông Louis Nguyễn không nắm giữ cổ phiếu LDG nào.

Ngoài việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, đại hội sắp tới sẽ trình cổ đông chỉ tiêu năm 2022 với 2.337 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng, lần lượt gấp 7,2 lần và gấp 2,1 lần kết quả thấp của năm 2021.

Về phương án cổ tức, LDG Group trình cổ đông xem xét điều chỉnh hình thức trả cổ tức năm 2019 từ tiền mặt sang chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 7%, tương ứng số cổ phiếu phát hành 16,76 triệu đơn vị.

Năm 2021, kết qủa kinh doanh LDG Group không hoàn thành kế hoạch. Ảnh: V.D

Ngoài ra, công ty cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành tính theo số cổ phiếu lưu hành sau khi trả cổ tức là 46,84% và tính theo số cổ phiếu trước khi trả cổ tức năm 2019 là 50,12%.

Giá chào bán dự kiến 12.000 đồng/cp, tương ứng số tiền muốn huy động 1.440 tỷ đồng. Giá trị sổ sách của cổ phiếu LDG tại ngày cuối năm 2021 là 13.547 đồng/cp.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dùng để đầu tư các dự án, trong đó dành 840 tỷ đồng góp vốn vào dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà, 400 tỷ đồng để đầu tư Dự án Khu chung cư lô C1 – Khu đô thị mới Bình Nguyên, và 200 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Thủy sản Bình Minh.

Tiền thân của LDG Group là Công ty địa ốc Long Điền, số vốn điều lệ ban đầu chỉ 50 tỷ đồng (năm 2010). Sau 5 năm phát triển, số vốn điều lệ lên tới 750 tỷ đồng, tới năm 2018 tăng lên hơn 2.000 tỷ đồng.



Năm 2021 LDG Group có kết quả kinh doanh như sau: Doanh thu thuần đạt được 321 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 141 tỷ đồng.

Được biết năm 2021 LDG đặt kế hoạch 1.574 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 13%) và 301 tỷ đồng lãi sau thuế (gấp 23 lần năm trước), chỉ hoàn thành được 21% mục tiêu về doanh thu và 47% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của LDG Group đạt 6.841 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Hàng tồn kho của LDG ghi nhận 1.045 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 3.508 tỷ đồng tăng 30% so với đầu kỳ và chiếm tới 51% tổng tài sản.

Bên nguồn vốn, nợ phải trả tăng mạnh 48% lên 3.597 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay dài hạn tăng từ mức 552 triệu đồng lên 658 tỷ đồng, dư nợ vay ngắn hạn cũng tăng nhẹ lên hơn 612 tỷ đồng.