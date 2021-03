Nợ thuế ‘khủng’ ở Đồng Nai, LDG Group triển khai dự án LDG Sky ở Bình Dương thế nào?

LDG Group dính bê bối nợ thuế và xây trái phép

Cục thuế tỉnh Đồng Nai vừa công khai danh sách 54 doanh nghiệp tư nhân trong nước và 14 doanh nghiệp nước ngoài. Các doanh nghiệp này đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và nợ thuế (số liệu chốt kỳ khoá sổ tháng 2/2021), với tổng số tiền nợ lên tới hơn 537 tỷ đồng.

Trong số này, nhóm doanh nghiệp tư nhân ngoài quốc doanh nợ 410,5 tỷ đồng và nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gần 127 tỷ đồng.

LDG Group tiếp tục được bêu tên trong danh sách nợ thuế "khủng" của Cục thuế Đồng Nai. Ảnh: .VD

Đáng chú ý, sau khi bị xử phạt 540 triệu đồng và truy thu hơn 5,7 tỷ đồng, vì sai phạm xây dựng tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Group) tiếp tục bị ngành thuế bêu tên, đứng top 3 trong danh sách nợ lần này.

Trước đó, cuối năm 2020, LDG Group dính bê bối xây trái phép gần 500 căn biệt thự tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park, thuộc xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến cơ quan công an tỉnh Đồng Nai phải vào cuộc.

LDG Group nhiều lần bị khách hàng tố cáo tại các dự án bất động sản do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư. Ảnh: V.D

Ngoài bê bối về xây dựng trái phép, LDG Group còn được biết đến là doanh nghiệp "không có đối thủ" về nợ thuế hàng trăm tỷ đồng. Khiến cơ quan thuế của tỉnh Đồng Nai phải liên tục bêu tên trong nhiều quý của năm 2020.

Không những thế, LDG Group còn được biết đến là chủ đầu tư dự án Viva City (cũng toạ lạc tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Đây là dự án mà LDG Group đã bán đất nền cho khách hàng từ hơn 10 năm trước. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 10 năm triển khai, Viva City đến nay vẫn chưa xong cơ sở hạ tầng. Hàng trăm khách hàng phải mỏi mòn chờ sổ đỏ, mặc dù đã đóng cho công ty 95% giá trị hợp đồng.

Dự án LDG Sky "bất động" sau nhiều tháng mở bán

Sau loạt bê bối tại Đồng Nai, LDG Group tiến về Bình Dương và tiếp tục triển khai dự án LDG Sky nằm trong Khu đô thị Bình Nguyên tại phường Bình An, TP. Dĩ An.

Đây là dự án được quảng bá là "tuyệt phẩm căn hồ cao cấp bên hồ cửa ngõ Đông Sài Gòn" nằm trong khuôn viên của Làng đại học Quốc gia TP.HCM với diện tích đất xây chung cư là 18.031m2, dân số 5.000 người, khoảng 1.659 căn hộ và 72 căn shophouse; tầng cao tối đa toàn công trình là 30 tầng. Công ty Đất Xanh Miền Nam là nhà phân phối dự án này.

Sau loạt bê bối ở Đồng Nai, LDG Group tiến về Bình Dương thực hiện dự án LDG Sky. Ảnh: V.D

Đầu tháng 11/2020, LDG Group cùng Đất Xanh Miền Nam tổ chức buổi lễ ra mắt (thực chất là lễ mở bán) dự án LDG Sky. Tại sự kiện này, các chính sách bán hàng, phương thức thanh toán cũng được tung ra.

Sau gần nửa năm mở bán rầm rộ, đến nay công trình dự án LDG Sky chỉ là bãi đất trống được quây tôn kín với những hình ảnh quảng cáo hết sức bắt mắt. Bên trong công trình không có máy móc, nhân công.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết: Qua rà soát trên địa bàn TP. Dĩ An, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án nào có tên Khu căn hộ cao cấp LDG Sky. Tuy nhiên, tại phường Bình An TP. Dĩ An có dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên.

Công trình dự án LDG Sky vắng bóng người, không có máy móc thiết bị chuẩn bị cho việc thi công xây dựng hầm móng sau gần 6 tháng mở bán. Ảnh: V.D

Ngày 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương có nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở một phần dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên của LDG Group. Hiện nay, Sở Xây dựng đang xem xét hồ sơ.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng chưa có văn bản thông báo cho chủ đầu tư dự án được phép huy động vốn, bán nhà hình thành trong tương lai đối với Khu chung cư LDG Sky.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện bộ phận kinh doanh của LDG Group cho biết, tiến độ dự án hiện nay đang được nhà thầu tiến hành thử tải, ép cọc và dự kiến ngày 18/4 sắp tới sẽ tiến hành mở bán.

Vị đại diện này cũng thừa nhận cuối năm 2020 LDG Sky cùng đơn vị phân phối là Công ty Đất Xanh Miền Nam đã tiến hành mở bán đợt 1 và thu 50 triệu đồng tiền giữ chỗ đối với mỗi khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án LDG Sky.

LDG Group đã bắt tay cùng Đất Xanh Miền Nam bán nhà trên giấy để thu lợi nhuận, đẩy rủi ro về phía khách hàng. Ảnh: V.D

Vị đại diện này giải thích rằng, đây là tiền "đảm bảo" cho việc chọn mua căn hộ. Nếu đến ngày mở bán, khách hàng không có nhu cầu mua nữa thì sẽ được hoàn lại tiền sau 15 ngày?



Như vậy, đến nay dự án LDG Sky vẫn chưa có dấu hiệu xây dựng hầm móng. Thế nhưng LDG Group cùng Đất Xanh Miền Nam đã bắt tay nhau "bán nhà trên giấy" để thu lợi nhuận về phía mình, đẩy rủi ro về phía khách hàng.