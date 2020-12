Sau bê bối ở Đồng Nai, LDG Group tiếp tục "diễn" tại dự án ở Bình Dương

Năm 2020, thị trường bất động sản khu vực phía Nam chứng kiến sự "nổi tiếng" của Công ty cổ phần đầu tư LDG (LDG Group), qua việc doanh nghiệp này liên tục đứng đầu danh sách nợ thuế hàng trăm tỷ đồng. LDG bán đất nền tại dự án Viva City (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã 10 năm, nhưng chưa giao sổ đỏ cho khách hàng...

Đặc biệt, LDG Group còn ngang nhiên xây dựng trái phép gần 500 căn nhà, tại dự án Viva Park (xã Giang Điền, huyện Trảng Bom). Tỉnh uỷ, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc để điều tra, làm rõ hành vi coi thường pháp luật này của LDG Group và xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Sau loạt bê bối tại Đồng Nai, LDG Group tiến về Bình Dương và tiếp tục triển khai dự án LDG Sky tại phường Bình An, TP. Dĩ An.

LDG Group liên tục dính bê bối tại các dự án ở Đồng Nai. Ảnh: V.D

Theo tìm hiểu, dự án LDG Sky toạ lạc tại Khu đô thị Bình Nguyên, phường Bình An TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, với diện tích đất xây chung cư là 18.031m2, dân số 5.000 người, khoảng 1.659 căn hộ và 72 căn shophouse; tầng cao tối đa toàn công trình là 30 tầng. Công ty Đất Xanh Miền Nam là nhà phân phối dự án này.

Đầu tháng 11/2020, LDG Group cùng Đất Xanh Miền Nam tổ chức buổi lễ ra mắt (thực chất là lễ mở bán) dự án LDG Sky. Tại sự kiện này, các chính sách bán hàng, phương thức thanh toán cũng được tung ra.

Theo đó, sau khi đóng 50 triệu, khách hàng sẽ nhận được "Phiếu đăng ký giữ sản phẩm". Tiếp đến 15 ngày sau sẽ đóng 10% giá trị căn hộ và ký "Thoả thuận đặt cọc". Đến khi khách hàng đóng đủ 30% sẽ tiến hành ký "Hợp đồng mua bán". LDG Group cũng ban hành 3 phương thức thanh toán áp dụng cho các sản phẩm thuộc dự án LDG Sky.

Đáng chú ý, mặc dù được rao bán, ký hợp đồng thu tiền của khách hàng rầm rộ, nhưng công trường dự án LDG Sky hiện nay chỉ là bãi đất trống; bên trong cỏ mọc um tùm, bên ngoài được quây tôn kỹ lưỡng.

Thông tin đến báo chí, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết: Qua rà soát trên địa bàn TP. Dĩ An, Sở Xây dựng không có tham mưu dự án nào có tên Khu căn hộ cao cấp LDG Sky. Tuy nhiên, tại phường Bình An TP. Dĩ An có dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên.

Ngày 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương có nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở một phần dự án Khu đô thị mới Bình Nguyên của LDG Group. Hiện nay, Sở Xây dựng đang xem xét hồ sơ.

Sở Xây dựng cũng chưa có văn bản thông báo cho chủ đầu tư dự án được phép huy động vốn, bán nhà hình thành trong tương lai đối với Khu chung cư LDG Sky.

Dự án LDG Sky chưa đủ pháp lý nhưng đã được LDG Group cùng Đất Xanh Miền Nam tổ chức huy động vốn trái luật. Ảnh: V.D

Như vậy, đến nay, khu đất mà LDG Group đang chuẩn bị xây dựng dự án mang tên LDG Sky chưa đầy đủ pháp lý, chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Thế nhưng, từ nhiều tháng qua, LDG Group đã bắt tay cùng Đất Xanh Miền Nam cũng như một số sàn bất động sản khác giới thiệu, mở bán và huy động vốn trái luật.

Trao đổi với Dân Việt, đại diện truyền thông của Công ty Đất Xanh Miền Nam thừa nhận có việc thu 50 triệu đồng tiền giữ chỗ đối với mỗi khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án LDG Sky.

Vị đại diện truyền thông này giải thích rằng, đây là tiền "đảm bảo" cho việc chọn mua căn hộ. Nếu đến ngày mở bán, khách hàng không có nhu cầu mua nữa thì sẽ được hoàn lại tiền.

Như vậy, có thể thấy, bất chấp sự rủi ro mà khách hàng có thể phải nhận, LDG Group đã bắt tay với Đất Xanh Miền Nam, vì lợi nhuận mà tìm cách "vẽ" với khách hàng để bán cho được các sản phẩm, khác xa với thực tế và chưa được công nhận đủ điều kiện mở bán.

Dự án LDG Sky hiện nay chưa được triển khai thi công. Vì thế, việc rao bán các căn hộ trên các sàn giao dịch bất động sản là trái quy định của pháp luật. Việc cho phép đặt cọc giữ chỗ là hoạt động lách luật và khách hàng có thể gặp rủi ro, nếu dự án vì lý do nào đó bị đình trệ kéo dài.