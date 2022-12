Lễ diễu hành cúp vàng của Argentina gặp sự cố, Messi và đồng đội “quay xe”

Sau vài giờ nghỉ ngơi tại khu phức hợp của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), đội tuyển Argentina đã bắt đầu lễ ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 tại thủ đô Buenos Aires. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có mặt trên xe buýt 2 tầng và diễu hành qua hàng loạt con phố.

Xe sẽ đi từ cao tốc Ricchieri đến đường Dellepiane, cao tốc 25 de Mayo, tượng Obelisk ở đại lộ 9 de Julio, đại lộ Libertador, đại lộ Figueroa Alcorta, đường Libertador, đại lộ General Paz rồi về cao tốc Ricchieri và sân bay Ezeiza. Dự kiến, buổi lễ diễu hành này sẽ kéo dài 9 tiếng.

CĐV bị thương khi khi ngã khỏi xe buýtArgen

Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra buộc chính quyền phải kết thúc rước cúp sớm hơn dự định ban đầu. Theo CBS Sports, có khoảng hơn 4 triệu người đã đổ ra các con phố tại thủ đô Argentina để ăn mừng chiến thắng của Messi và đồng đội.



Số người có mặt tại Buenos Aires hôm nay gấp 4 lần so với lượng người ăn mừng chiến thắng của Argentina trước Pháp hôm 18/12. Chính quyền địa phương đã phải huy động hàng nghìn nhân viên an ninh từ nhiều lực lượng khác nhau để đảm bảo an toàn.

Dù vậy, cảnh sát không thể ngăn chặn một số CĐV quá khích. Video được ghi lại cho thấy khi xe buýt đi qua một cây cầu, 2 CĐV đứng trên cầu đã cố gắng nhảy xuống. Một người thành công, nhưng người còn lại nhảy quá muộn và bị rơi từ thành xe xuống lòng đường. Các cầu thủ đã cố gắng yêu cầu các CĐV bình tĩnh nhưng không thể.



Hơn 4 triệu người đổ về thủ đô Buenos Aires để ăn mừng

Chính quyền sau đó đã quyết định dừng cuộc diễu hành sớm và các cầu thủ được trực thăng đưa trở lại cơ sở huấn luyện của đội tuyển quốc gia ở ngoại ô Buenos Aires.



Alberto Crescenti, người đứng đầu các dịch vụ y tế khẩn cấp ở Buenos Aires xác nhận đã có 8 người bị thương ở buổi diễu hành này. "Cho đến nay, chúng tôi ghi nhận 8 người bị thương, một số bị gãy tay và chân, do trèo lên cột đèn giao thông và những nơi khác nhau mà người bình thường không nên leo lên".

Một tuyên bố từ AFA cho hay: "Các cầu thủ của đội tuyển Argentina đã kết thúc lễ diễu hành bằng cách lên một chiếc trực thăng bay qua đám đông người hâm mộ đang tụ tập trong thành phố. Họ đưa ra quyết định này sau khi nhận thấy không thể tiếp tục di chuyển bằng xe buýt giữa đám đông".

Messi và các đồng đội phải rời đi bằng trực thăng

Chủ tịch AFA, Claudio Tapia khẳng định: "Họ [những CĐV quá khích] đã không cho phép chúng tôi chào hỏi tất cả những người có mặt tại Obelisk. Các cơ quan an ninh đã hộ tống chúng tôi và ngăn chặn việc chúng tôi tiến về phía trước. Một ngàn lời xin lỗi thay mặt cho tất cả các cầu thủ vô địch. Thật xấu hổ".