Lễ hội Chùa Hương 2024: Không được gây phiền hà cho du khách, bắt buộc niêm yết giá cả

Ngày 31/1/2014, UBND huyện Mỹ Đức, BTC Lễ hội Chùa Hương 2024 đã có văn bản báo cáo Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2024 lên Bộ VHTTTDL. Theo đó, Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện, gắn với tôn vinh giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) sẽ chính thức diễn ra từ 11/2 đến hết ngày 01/5, tức từ ngày mùng 02 tháng Giêng đến hết ngày 23/3 năm Giáp Thìn. Ngày Khai hội sẽ chính thức diễn ra từ 15/2 tức ngày mùng 6 năm Giáp Thìn tại sân chùa Thiên Trù - Chùa Hương.

Lê khai hội Chùa Hương 2024 sẽ được giám sát chặt chẽ. Ảnh minh họa.

Theo BTC, thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội quy định về quản lý và tổ chức Lễ hội trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, các hoạt động Lễ hội sẽ tổ chức theo đúng quy định, đạt được yêu cầu an toàn, văn minh và thân thiện. Đồng thời, có tính giáo dục cao xứng đáng với giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn.

Các nội dung hoạt động trong Lễ hội đổi mới hình thức theo hướng phong phú đa dạng, hấp dẫn, phù hợp để mọi người hiểu rõ giá trị lịch sử của di tích, ý nghĩa của Lễ hội, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng xã hội. Giáo dục ý thức, trách nhiệm nếp sống văn minh lịch sự trong công tác dịch vụ du lịch, lễ hội, kiên quyết, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực phát sinh trong hoạt động Lễ hội.

Lễ hội Chùa Hương 2024 sẽ bán vé điện tử và kiểm soát mã vạch QR

BTC có trách nhiệm làm tốt công tác quản lý và tổ chức Lễ hội đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội, giao thông đi lại thuận tiện, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường… Tạo điều kiện tốt nhất để du khách về tham quan, trẩy hội và thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, cảnh đẹp sơn thuỷ hữu tình mang đậm nét văn hóa Phật giáo Việt Nam đã được lưu truyền xứng danh "Nam thiên đệ nhất động".

Theo đó, UBND xã Hương Sơn sẽ tổ chức và chỉ đạo, điều hành, giám sát việc bán vé thắng cảnh, dịch vụ trông giữ ô tô, đò thuyền vận chuyển khách trong lễ hội đảm bảo đúng quy định. Không được gây phiền hà cho chủ phương tiện và du khách. Bố trí đầy đủ lực lượng trông giữ tại Bến xe Hương Sơn; bến xe số1; bãi đỗ xe Hội Xá; Bãi đỗ xe sân vận động xã Hương Sơn. Chỉ đạo HTX dịch vụ du lịch Chùa Hương và phối hợp với các đơn vị liên quan chọn cử, phân công, sắp xếp bố trí lực lượng bán vé thắng cảnh, vé xuồng đò (theo cặp), tổ chức bán vé đò tuyến Long Vân – Tuyết Sơn phục vụ du khách và kiểm tra việc trông giữ phương tiện tại các bến, bãi. Thường trực 24/24h ở các vị trí phù hợp được phân công.

Thực hiện thông báo rộng rãi và niêm yết công khai tại các bến bãi về phí thắng cảnh, giá dịch vụ xuồng đò và giá trông giữ phương tiện, cụ thể. Thực hiện việc thu phí, nộp phí thắng cảnh theo niên độ ngân sách nhà nước từ ngày 01/1/2024 theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giao BQL khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức in vé điện tử qua hệ thống phần mềm và kiểm soát mã vạch QR Code quản lý theo quy định, tổ chức in, theo dõi tiến độ bán vé và điều tiết nộp tiền theo quy định (Triển khai bán vé thắng cảnh từ ngày 01/01/2024).

"Chúng tôi đã phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ để hướng dẫn cho du khách và kiểm tra vé tham quan thắng cảnh, bằng hệ thống điện tử qua mã QR Code. Phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp dẫn khách trốn vé thắng cảnh, sử dụng vé thắng cảnh giả hoặc quay vòng vé theo quy định của pháp luật, không để xảy ra các biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý và kiểm soát vé thắng cảnh.

Tổ chức điểm bán vé thắng cảnh bổ sung phục vụ du khách. Giải quyết các trường hợp được miễn, giảm phí theo quy định. Kiểm tra, kiểm soát vé thắng cảnh theo quy định và thực hiện việc miễn phí vé thắng cảnh cho du khách trong 03 ngày từ 0h00 ngày 09/2/2024 đến 24h00 ngày 11/2/2024 (Tức ngày 30 tháng Chạp năm Qúy Mão đến hết ngày mùng 02 năm Giáp Thìn)", văn bản của huyện Mỹ Đức cho biết.

Lễ hội Chùa Hương được tổ chức thường niên nhằm khẳng định giá trị văn hóa lễ hội Chùa Hương và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn; Tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mới; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các ngày lễ lớn trong năm 2024.

Thông qua các hoạt động Lễ hội nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị văn hoá gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quảng bá khẳng định giá trị văn hoá Lễ hội Chùa Hương và giá trị quần thể khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn Di tích Quốc gia đặc biệt gắn với tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của Huyện.