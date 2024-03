Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, điểm nhấn cho đảo du lịch Lý Sơn

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã sẵn sàng

Sáng 17/3, để hiểu rõ hơn về việc tổ chức và những hoạt động khác tại Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2024, di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia, dự kiến diễn ra vào ngày 23 – 24/3 sắp đến, PV đã trao đổi với UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, một số nội dung liên quan đến vấn đề này.

Ban Khánh tiết Đình làng An Hải trong 1 lần tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Ảnh: N.Trang.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2024, sẽ do Ban Khánh tiết Đình làng An Hải đảm nhận tổ chức, thời gian dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 24/03/2024 (ngày 15 - 16/2 năm Giáp Thìn).

Để đảm bảo cho việc tổ chức lễ và các hoạt động văn hoá, vui chơi khác tại lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2024, diễn ra trang trọng, an toàn, thiết thực… cùng với hỗ trợ kinh phí, chính quyền huyện Lý Sơn đã có chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho cấp, ngành, đơn vị và lực lượng chức năng liên quan.

Theo đó Phòng VHTT và Công an huyện, đảm nhận hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ Ban khánh tiết Đình làng An Hải tổ chức lễ; bố trí lực lượng đảm bảo ANTT trong quá trình tổ chức lễ tại Đình làng An Hải.

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện, tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa; giúp Ban khánh tiết Đình làng An Hải tổ chức Hội đua thuyền truyền thống sau lễ…

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương. Ảnh: C.Hoàng.

Trao đổi với PV về công tác chuẩn bị, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết đến thời điểm này, phần việc tổ chức lễ và các hoạt động liên quan khác sau lễ, cơ bản đã xong.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa: Điểm nhấn nhiều ý nghĩa của đảo du lịch

Được biết lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, là một lễ thức dân gian, gắn liền với quá trình ra đời và hoạt động của Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, đã tồn tại từ bao thập kỷ qua ở huyện đảo Lý Sơn.

Một số nghi thức của Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Ảnh: Công Hoàng.

Vào năm 2013, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Sau khi ra đời cho đến nay, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, được người dân Lý Sơn tổ chức thường xuyên hàng năm (vào tháng 2 Âm lịch tại Đình làng An Hải), để tưởng nhớ và tri ân công ơn của các bậc hùng binh Bắc Hải năm xưa, đã có công trong việc cắm mốc, bảo vệ chủ quyền lãnh hải trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Nghi thức thả thuyền mô hình tại một buổi lễ trước đó. Ảnh: Công Hoàng.

Việc tổ chức lễ, theo chính quyền huyện đảo Lý Sơn, không chỉ mang ý nghĩa tri ân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa mang đậm tính nhân văn của người dân trên đảo, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tiếp tục gìn giữ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đua thuyền Tứ linh, một hoạt động không thể thiếu sau khi diễn ra lễ. Ảnh: H.T.

Người dân tham gia xem đua thuyền sau khi diễn ra lễ. Ảnh: Công Hoàng.

Đặc biệt là những năm gần đây, khi Lý Sơn đã và đang trở thành điểm đến của ngành du lịch Quảng Ngãi, lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, còn trở thành 1 hoạt động điểm nhấn, để thu hút du khách trong và ngoài nước, đến với đảo này.