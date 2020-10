Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lễ Kỷ niệm vinh dự đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm gian hàng giới thiệu nông sản của hội viên nông dân tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh Phạm Hưng

Tự hào phát huy truyền thống vẻ vang

Tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có bài diễn văn quan trọng về lịch sử truyền thống 90 năm của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập gắn liền với lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam; những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng Việt Nam, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hưng

Theo đó, tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam sau này). Điều lệ Tổng Nông hội Đông Dương gồm 8 điều trong đó nêu rõ mục đích nhằm "Thống nhất hết thảy Tổng Nông hội Đông Dương để đấu tranh, bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa".

Ngày 17/1/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14/10/1930 là ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã trải qua 7 kỳ Đại hội.

Hiện nay, Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức theo hệ thống 4 cấp gồm: Cấp Trung ương; cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Hội Nông dân Việt Nam hiện có tổng số gần 10,2 triệu hội viên.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hưng

Hội Nông dân Việt Nam đang tổ chức thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua, nổi bật là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng do Hội Nông dân Việt Nam phát động đã tạo động lực mạnh mẽ đối với hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đặc biệt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và liên tục gia tăng xuất khẩu gạo từ 1,4 triệu tấn năm 1989 lên 6,37 triệu tấn gạo năm 2019, chiếm vị trí số 1 trên thế giới về lượng và giá trị ở mức ở mức giao dịch từ 493 đến 497 USD/tấn; xuất khẩu gần 20 triệu m3 gỗ rừng trồng; xuất khẩu hạt tiêu đứng đầu thế giới, cà phê đứng thứ hai thế giới, cao su đứng thứ 6; xuất khẩu 5,8 triệu tấn thịt các loại, 08 triệu tấn thủy sản cả khai thác tự nhiên và nuôi trồng đạt trên 40 tỷ USD đến 186 thị trường trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU,.. tạo mối quan hệ ngoại giao nông sản, gắn bó giữa nước ta với các nước, nâng cao dần mức sống của người nông dân từ 10 triệu đồng/người/năm năm 2009 lên 40 triệu đồng/năm 2019 và tỷ lệ hộ nghèo còn có 4,7%.

Phong trào xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/5/2020 cả nước có 5.177 xã, chiếm 58,2% tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong lao động xã hội giảm còn 38,1% năm 2018 và thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2019; khẳng định Hội Nông dân Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân góp công, góp sực và tri thức, thay đổi tư duy và đồng thuận thực hiện ngày càng có kết quả cao trong phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, Phong trào nông dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và phòng chống dịch luôn được duy trì với những kết quả toàn diện. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường.

Đồng chí Thào Xuân Sùng khẳng định: Thắng lợi của công cuộc cơ cấu lại nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới thực sự là một cuộc cách mạng về tư duy của những người nông dân vốn quan với nếp sản xuất tuyền thống, nhỏ lẻ và manh mún của kinh tế hộ gia đình nông dân sang hợp tác liên kết "sáu nhà" (Nhà nông, Nhà doanh nghiệp, Nhà khoa học, Nhà nước, Nhà ngân hàng, Nhà phân phối) như kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ nhất tại tỉnh Hải Dương, ngày 09/4/2018, thông qua hình thức tổ chức mới Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp hoạt động theo phương thức "năm tự" (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và "năm cùng" (cùng ngành nghề -lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng thụ), tạo nên sự tự tin đối với hội viên và hằng năm có hơn 3,6 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký với hơn 3,5 triệu hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Sự thành công đó là tiền đề để những người nông dân sử dụng cơ hội, tiềm năng lớn là có dân số gần 100 triệu người đang khát vọng đưa đất nước ta phát triển phồn vinh, có tư duy tự lực tự cường và sáng tạo, cần cù và chịu khó, yêu nước và đoàn kết, có sinh thái và thổ nhưỡng đa dạng cho phép Việt Nam sản xuất được cả ba nhóm nông sản (nhiệt đới, Á nhiệt đới, ôn đới), có hàng nghìn giống cây con và thổ sản quý hiếm, có những vùng quê nông thôn ngày càng giàu đẹp và đáng sống, có hơn 12.000 doanh nghiệp đang đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp và sẽ tiếp tục tăng lên 50.000 doanh nghiệp trong 5 năm tới, có 15.800 hợp tác xã và 4000 trang trại cùng với 08 triệu hộ nông dân đang xây dựng vùng sản xuất tập trung để đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn nước ta đạt được cả ba cao nhất là năng xuất, chất lượng, giá trị theo chỉ thị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá

Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã dạy: "Công nông trí thức hóa. Trí thức công nông hóa. Nghĩa là công nông cần học tập văn hóa để nâng cao trình độ tri thức của mình, trí thức cần gần gụi công nông và học tập tinh thần, nghị lực, sáng kiến và kinh nghiệm của công nông". Luôn là nhiệm vụ cần kíp để cán bộ ta lúc nào cũng "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi miệng nói, tay làm" để nông dân "có ruộng cày, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở" Tư tưởng đó của Bác Hồ đã và đang được thực hiện một cách tích cực bới ba Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW; số 05-NQ/HNDTW, số 06-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VII) "Về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp"; "Về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân"; "Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới" nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn theo phương châm "ly nông, không ly hương".

Tại Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020) Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Hưng

Trước cơ hội hội nhập sâu rộng theo 14 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có CPTPP và EVFTA, được mở rộng thị trường, thay đổi công nghệ, thay đổi cách quản trị hay thay đổi về thể chế, pháp luật thì chúng ta cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong điều kiện xuất phát điểm thấp và thiếu kết nối theo chuỗi giá trị đòi hỏi Hội Nông dân việt Nam và mối hội viên phải được giải phóng bằng kiến thức của không chỉ là nhà sản xuất mà hơn nữa phải là nhà kinh doanh nông nghiệp túc là nhà kinh tế tri thức nông nghiệp và phải được đào tạo một cách tập trung với một "cuộc chuyển đổi lớn" về khơi nguồn sáng tạo. có như vậy, chắc chắn Hội Nông dân Việt Nam cùng các tổ chức chính tri – xã hội và các cấp chính quyền sẽ tạo nên động lực mới của Đổi mới phát triển nông nghiệp, nông thôn và hình thành một thế hệ hội viên nông dân đổi mới, tự lực, tự cường vì bạn bè và vì chính sự hùng cường của dân tộc ta. Tôi tin tưởng sâu sắc và chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta và bằng hệ thống chính sách khơi nguồng sáng tạo của Nhà nước ta, nhất định giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc vị trí, vai trò quan trọng, xứng đáng với công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người con ưu tú đã hy sinh xương máu vì khát vọng động lập, tự do, hạnh phúc của toàn thể dân tộc, xứng đáng với Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Hồ Chí Minh cùng hai Huân chương Sao vàng được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng.

Hội Nông dân việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam nguyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt ba khâu đột phá và đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng Đảng, chính quyền thực sự trong sách vững mạnh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công băng, văn minh.

"Hội Nông dân việt Nam và giai cấp Nông dân Việt Nam tin tưởng và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để phát huy vai trò trong thời kỳ mới, tin tưởng và mong muốn các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Hội Nông dân việt Nam làm trong vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội" Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.