Tôn vinh 90 người “giữ lửa” phong trào nông dân ở thôn bản

Giúp cả thôn làm giàu nhờ liên kết trồng rau sạch

Tính đến nay, ông Nguyễn Văn Hiệp có hơn 10 năm làm Chi hội trưởng nông dân thôn Liên Ấp, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Mỗi khi hội viên có yêu cầu giúp đỡ bất cứ việc gì là ông luôn có mặt. Khi được hỏi làm công tác nông vận thù lao ít ỏi, gần như không có, công việc thì như "nuôi con mọn", có khi nào ông nản, ông Hiệp cười và chia sẻ chân thành: "Vất vả thì có, nhưng nản thì không, hơn nữa còn thấy ở công việc nhiều niềm vui. Chi hội trưởng nông dân kể ra cũng tiếng là cán bộ. Cán bộ mà nản thì dân biết trông vào ai?".

Liên Ấp là thôn thuần nông với hơn 95% số hộ dân sống bằng sản xuất nông nghiệp. Nghề trồng rau có ở địa phương từ những năm 70 của thế kỷ trước, tuy nhiên với cách làm truyền thống, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ nên bà con có làm "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" cũng chỉ đủ ăn.

Được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng chi Hội ND thôn Liên Ấp từ năm 2009 đến nay, ông Nguyễn Văn Hiệp đã tích cực vận động bà con thay đổi tập quán sản xuất, áp dụng tiến bộ KHKT, tích cực tham gia các buổi tập huấn, dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi do Hội ND tổ chức.

Ông Hiệp vẫn còn nhớ lúc đi vận động bà con trong thôn Liên Ấp thay đổi cách trồng rau truyền sang trồng rau an toàn, nhiều người hoài nghi về hiệu quả kinh tế, nhất là việc phải ghi chép nhật ký trồng rau, lúc đầu bà con rất ngại. Để chứng minh, ông dành 6 sào trồng các loại rau an toàn theo mùa. Kiến thức, kỹ thuật học được ở các lớp dạy nghề trồng rau an toàn được ông áp dụng thuần thục trên ruộng rau nhà mình. Nhìn ruộng rau nhà ông xanh mướt, tiêu thụ thuận lợi và cho thu nhập trên chục triệu đồng/sào/vụ, cao gấp nhiều lần so với cách trồng cũ, nhiều hộ trong thôn đã tìm đến học hỏi.

Năm 2011, thấy nhu cầu tiêu thụ rau an toàn trên thị trường khá cao, ông Hiệp tập hợp các hộ trong thôn tham gia tổ hợp tác trồng rau an toàn thôn Liên Ấp do ông làm tổ trưởng. Ông Hiệp điều hành từ khâu mua giống, lịch xuống giống, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch rồi kết nối tiêu thụ. Từ hiệu quả ban đầu tổ hợp tác, năm 2018, Hội ND hướng dẫn thành lập HTX sản xuất rau, củ, quả an toàn Liên Ấp để trở thành một điểm tựa vững vàng cho những người nông dân. Ông Hiệp được tín nhiệm bầu làm Giám đốc HTX.

Ông Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ: "Bản thân tôi vừa là Chi hội trưởng nông dân, vừa là hộ nông dân trực tiếp tham gia sản xuất, tôi thấy nếu chỉ sản xuất theo kinh nghiệm và bán sản phẩm tự do ra ngoài thị trường, người nông dân rất vất vả mà vẫn gặp rủi ro cao. Trong khi sản xuất an toàn đòi hỏi cách làm bài bản nhưng đem lại thu nhập cao hơn cho các hộ là xu hướng làm kinh tế lâu dài. Chúng tôi thành lập HTX để nâng cao tư cách pháp nhân, chủ động giao dịch, đưa việc sản xuất, tiêu thụ rau an toàn một cách hiệu quả hơn. Đây cũng là một trong những mô hình cụ thể hoá từ Nghị quyết 10 về Hội NDVN tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn".

Ông Nguyễn Văn Hiệp là 1 trong số hàng vạn chi hội trưởng nông dân năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân.

Ông Phạm Xuân Hồng - Trưởng ban Tổ chức T.Ư Hội NDVN cho biết: Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hội NDVN đã những có đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong đó tập trung hướng về mạnh về cơ sở. Trong đó, các chi hội nông dân là tế bào cơ sở của Hội, là nơi trực tiếp tổ chức các hoạt động của Hội và phong trào thi đua. Vai trò của các chi hội trưởng nông dân rất quan trọng trong việc hiện thực hóa các hoạt động của Hội và phong trào nông dân.

Hiện nay, HTX sản xuất rau, củ, an toàn Liên Ấp có 20ha canh tác, gắn kết được hơn 100 hộ cùng sản xuất các loại rau cải, dưa chuột Nhật, cà chua, hành, tỏi… theo quy trình VietGAP. Bình quân mỗi năm, HTX đứng ra tiêu thụ từ 250 đến 350 tấn rau, củ, quả các loại với giá cả ổn định cho các thành viên. Nhờ vậy, đã có hơn 20 hộ có thu nhập đạt hơn 100 triệu đồng/năm.

Chi hội trưởng nông dân ở các thôn, ấp, bản, làng phần lớn là những người nông dân tự nguyện, tự giác tham gia nhận nhiệm vụ. Là những người đi đầu trong các chi hội, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, tâm huyết và có trách nhiệm với nhiệm vụ. Trong số 94.205 chi hội trưởng trong cả nước, có rất nhiều chi hội trưởng năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, có uy tín trong hội viên nông dân.

Cũng theo ông Phạm Xuân Hồng: Thời gian qua, Hội NDVN đã đổi mới công tác thi đua khen thưởng, trong đó tập trung khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoạt động ở cơ sở. Việc tuyên dương các chi hội trưởng nông dân không chỉ nhằm ghi nhận kết quả đạt được của các cá nhân, tập thể là cán bộ hội tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các phong trào thi đua của Hội, mà còn là một trong những hình thức khen thưởng cần thiết, nhất là nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN.