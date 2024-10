Lee Joon Hyuk áp lực khi đóng ngoại truyện “Khu rừng bí mật”

"Dongjae, The Good or the Bastard" (Dongjae, Người tốt hay kẻ khốn nạn) xoay quanh những thách thức của Seo Dong Jae (Lee Joon Hyuk) - công tố viên tại Văn phòng Công tố quận Cheongju (Hàn Quốc).

Anh hiện đang phải vật lộn với danh tiếng bị hoen ố và đối đầu với Nam Wan Sung (Park Sung Woong) - Tổng giám đốc điều hành của Lee Hong Construction.

Tiết lộ lí do làm phần ngoại truyện cho một nhân vật phụ của series phim ăn khách trước đó, đạo diễn Park Kun Ho cho biết, anh muốn kể một câu chuyện khác biệt nhưng vẫn giữ nguyên thế giới của tác phẩm gốc.

Theo đạo diễn, Dong Jae là nhân vật không được yêu thích trong mùa đầu tiên (2017) và dần được ủng hộ trong mùa thứ hai (2020) của series phim "Stranger". Dù có thay đổi, song đây vẫn là nhân vật mơ hồ, liên tục dao động giữa tốt và xấu, như được phản ánh trong tên phim.

"Việc khắc họa những mặt đối lập của một nhân vật không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi rất hài lòng với tựa đề này, vì nó nắm bắt được bản chất của Dong Jae và phản ánh quan điểm của người hâm mộ" - đạo diễn nói.

Lee Joon Hyuk đóng vai công tố viên nỗ lực lấy lại danh tiếng. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong khi đó, Lee Joon Hyuk thừa nhận, anh rất áp lực khi lần đầu nghe về phần ngoại truyện của bộ phim nổi tiếng. Tuy nhiên, quan điểm của anh đã cải thiện sau khi thấy nhiều phản ứng tích cực về tin tức này.

"Tôi đã nỗ lực hết sức để mang đến điều gì đó mới mẻ cho phần phim này so với series gốc. Với tôi, bộ phim này như món tráng miệng và series gốc như món chính trong một nhà hàng sang trọng".

Cá nhân nam diễn viên cũng nhận định, Seo Dong Jae là một nhân vật đặc biệt và độc đáo đến nỗi, càng khám phá, anh càng nhận thấy sự thú vị và hào hứng để cống hiến hết mình.

Trong khi đó, Park Kun Ho tiết lộ thêm, ở bộ phim này, khán giả sẽ có nhiều phút giây giải trí cũng như đồng cảm khi xem cách nam chính vượt qua những tình huống khó khăn.

"Nếu như series phim gốc gửi gắm những thông điệp chính trị và xã hội, thì bộ phim này tập trung nhiều hơn vào từng nhân vật. Nhiều người có thể liên tưởng đến Dong Jae - người dù đầy sự tự ti và khao khát mãnh liệt được leo lên nấc thang xã hội vẫn rất sâu sắc".

"Dongjae, The Good or the Bastard" dự kiến lên sóng vào ngày 10/10. Tác phẩm hiện là đối thủ đáng gờm trên đường đua rating với phim "Doubt" (Kẻ phản bội thân mật) của Han Suk Kyu, "Jeongnyeon: The Star Is Born" (Vương quốc nữ nhi) của Kim Tae Ri, vì nội dung thú vị, series phim gốc thành công và diễn viên thực lực.