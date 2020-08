Dàn dị nhân thế hệ mới trong "The new mutants" phô diễn siêu năng lực chưa từng có trên màn ảnh

Do được gắn nhãn kinh dị, bộ phim "Dị nhân thế hệ mới" (The new mutants) càng khiến khán giả thêm tò mò về khả năng của những dị nhân đặc biệt này. Họ là ai? Họ có thể làm những gì? Liệu rằng họ có thể khiến khán giả khiếp sợ?

Bình luận 0

Mặc dù chi tiết về dàn dị nhân trẻ vẫn được nhà sản xuất “ém” khá kỹ càng, nhưng qua một số thông tin ít ỏi đã công bố, khán giả có thể mường tượng được phần nào những diễn biến có thể xảy ra trong phim. Wolfsbane (Rahne Sinclair) Nhìn vào mái tóc ngắn cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, khó ai biết được sự thật rằng cô bé Rahne Sinclair (bí danh: Wolfsbane) là một dị nhân có khả năng hóa sói. Xuất hiện lần đầu trong truyện tranh vào năm 1982, Wolfsbane là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm dị nhân trẻ "The new mutants". Trải qua tuổi thơ đầy bất hạnh khi luôn bị bạo hành bởi chính cha mình, hành trình trở thành dị nhân của Wolfsbane còn éo le gấp bội khi cô từng suýt bị cha giết hại vì bộc lộ siêu năng lực. Không chỉ hóa sói, trong phiên bản truyện tranh, Wolfsbane còn có thể biến thành dạng người sói, giữ được những đặc tính tốt nhất của cả hai hình thái. Ở trạng thái biến đổi, sức mạnh, sức bền và tốc độ của Wolfsbane đều được cường hóa, đồng thời cô cũng có được bộ giác quan siêu thính nhạy của sói. Cannonball (Sam Guthrie) Với khả năng tạo ra lực đẩy từ nguồn năng lượng nhiệt hóa học tự nhiên giúp bản thân di chuyển với tốc độ siêu phàm, Cannonball quả thật là một khẩu thần công chính hiệu. Trong truyện tranh, anh từng làm việc trong một hầm mỏ trước khi gia nhập đội dị nhân trẻ. Một sự cố hiểm nghèo tại đây đã giúp anh phát hiện ra siêu năng lực của mình.

Ngoài khả năng tạo ra năng lượng nhiệt hóa học từ cơ thể, Cannonball còn sở hữu độ bền siêu phàm nhờ trường năng lượng được hình thành bao quanh bản thân. Anh cũng gần như bất khả xâm phạm khi ở trong trạng thái “thần công”. Magik (Illyana Rasputin)

Magik là một dị nhân gốc Nga nổi tiếng với khả năng sử dụng pháp thuật và là em gái của Colossus. Trong truyện tranh, cô được huấn luyện ma pháp từ nhỏ trong chiều không gian Limbo. Khả năng nổi bật nhất của Magik là điều khiển các “đĩa bước” để dịch chuyển tức thời và di chuyển giữa hai chiều không gian Limbo và Trái đất. Một bộ giáp bí ẩn cũng xuất hiện trên cơ thể Magik khi cô sử dụng phép thuật. Ngoài ra, Magik còn là một kiếm sĩ lành nghề với vũ khí là thanh kiếm Soulsword từ Limbo. Sunspot (Roberto Da Costa) Khác với những người còn lại, đây không phải lần đầu Sunspot được giới thiệu trên màn ảnh rộng. Dị nhân người Brazil này đã từng xuất hiện trong "X-Men: Days of future past". Với câu thoại ngắn ngủi “tôi đã thiêu sống bạn gái mình” trong đoạn trailer, "The new mutants" hứa hẹn sẽ khai thác sâu hơn về nguồn gốc và hoàn cảnh của dị nhân đặc biệt này. Siêu năng lực nổi bật nhất của Sunspot là hấp thu, lưu trữ và giải phóng năng lượng mặt trời. Năng lực này giúp anh có thể bay lượn, cường hóa sức mạnh, sức bền và đốt cháy kẻ thù. Khi hấp thụ đủ năng lượng cần thiết, Sunspot còn có thể biến đổi sang hình thái solar - một mặt trời sống đích thực với sức mạnh khủng khiếp. Mirage (Danielle Moonstar) Một trong những ẩn số lớn nhất bộ phim chính là dị nhân với khả năng tác động lên tâm trí - Mirage. Cô gái người Mỹ bản địa này được hứa hẹn sẽ là một trong những tác nhân chính tạo nên màu sắc kinh dị cho "The new mutants" nhờ vào siêu năng lực của mình. Khả năng chính của Mirage là tạo nên những ảo ảnh dựa trên nỗi sợ hoặc niềm khao khát của đối tượng cô nhắm vào. Trong phiên bản truyện tranh, cô còn có thể trò chuyện với động vật. Năm dị nhân trẻ, năm con người hoàn toàn xa lạ tình cờ gặp gỡ và bị đẩy vào tình huống hiểm nghèo. Họ sẽ phối hợp với nhau ra sao để tự cứu lấy bản thân và đồng đội?

"The new mutants" (Dị nhân thế hệ mới) dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 2/9/2020. Suất chiếu sớm từ 19h00 thứ ba ngày 1/9/2020. Chia sẻ