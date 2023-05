Trong phim Bác sĩ Cha tập 9, Cha Jung Sook gây sốt với màn trút giận lên chồng - Giáo sư Seo In Ho (Kim Byung Chul). Cô đã úp mạnh mặt chồng vào chiếc bánh sinh nhật trước sự chứng kiến của mẹ chồng và các con. Sau đó, bác sĩ Cha tuyên bố: "Từ giờ con sẽ rời khỏi ngôi nhà này". Cô quyết đình rời khỏi ngôi nhà đang sống và quyết định chuyển vào bệnh viện ở tại ký túc xá nội trú.

Khép lại phim Bác sĩ Cha tập 9, các thành viên trong bệnh viện đại học Gusan có chuyến hoạt động tình nguyện đầy thú vị với tình huống "dở khóc dở cười" với Giáo sư Seo In Ho. Vì muốn tiếp cận Cha Jung Sook sau khi cô rời khỏi nhà, Giáo sư Seo đã đăng ký đi tình nguyện cùng vợ và các đồng nghiệp. Tại đây, Giáo sư Seo ngày thường vô tâm với bà xã nhưng anh vô cùng lo lắng khi bác sĩ trẻ Roy Kim (Min Wook Hyuk) chủ động tiếp cận Cha Jung Sook. Thậm chí, khi bác sĩ Cha định cho bác sĩ Roy nếm thử đồ ăn thì Seo In Ho bỗng từ đâu xuất hiện nếm trước vô tình tạo ra tình huống "khó đỡ". Đáng chú ý, Giáo sư Seo trong cơn say đã gọi to "Mình ơi!" trước mặt các đồng nghiệp khiến họ nghi ngờ mối quan hệ của hai người.

Phim Bác sĩ Cha tập 9: Bác sĩ Cha "giật mình" khi Giáo sư Seo In Ho gọi to "Mình ơi!" trước mặt đồng nghiệp. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phim Bác sĩ Cha tập 10: Uhm Jung Hwa suy sụp khi đối đầu với "tiểu tam" vì lý do này

Phim Bác sĩ Cha tập 10 lên sóng vào tối nay (14/5) thu hút sự quan tâm của khán giả với nhiều tình tiết hấp dẫn. Dù Cha Jung Sook đã phát hiện ra bí mật của chồng là Seo In Ho ngoại tình nhưng cô vẫn không nói rõ trước cả gia đình. Thay vào đó, bác sĩ Cha đã có lên kế hoạch "trả đũa" chồng và "tiểu tam" bằng cách quyết định làm việc tại khoa Y học gia đình.

Trong phim Bác sĩ Cha tập 10, nhân vật Uhm Jung Hwa đóng cũng chứng kiến cảnh chồng và Giáo sư Choi Seung Hee (Myung Se Bin) lên cùng một chiếc xe. Phía I Rang (Lee Seo Yeon) - con gái cũng của Giáo sư Seo và bác sĩ Cha cũng không còn là bạn của và Eun Seo (So A Rin) - con riêng của Giáo sư Seo và Choi Seung Hee sau khi cả hai biết được mối quan hệ cùng bố khác mẹ. Thậm chí, hai chị em đã không ngần ngại túm tóc, đánh nhau ngay trong nhà vệ sinh.

Phim Bác sĩ Cha tập 10: Choi Seung Hee không muốn tiếp tục giấu kín chuyện của mình và con gái. (Ảnh: JTBC)

Trong khi đó, bác sĩ Cha cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và "tiểu tam". Dù không ngại đối mặt với tình địch nhưng khi biết được sự thật về con riêng của chồng đã khiến bác sĩ Cha "đứng hình", suy sụp.

Ngoài phản ứng của bác sĩ Cha, phía Choi Seung Hee cũng không muốn tiếp tục giấu kín chuyện của mình và con gái. Sau khi trò chuyện với mẹ của Giáo sư Seo trực tiếp, Seung Hee đã yêu cầu kết thúc chuyện của cả hai. "Em nghĩ đã đến lúc phải quyết định rồi", Seung Hee nói với Giáo sư Seo.

Giáo sư Seo sẽ đưa ra quyết định thế nào về mối quan hệ với Choi Seung Hee? Uhm Jung Hwa quyết định ly hôn chồng vì ngoại tình?

Phim Bác sĩ Cha được phát sóng trên JTBC, Netflix vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc)

