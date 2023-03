Lịch sử bí mật của tỷ phú Elon Musk và "ông trùm" ChatGPT

Sau ba năm, Elon Musk đã sẵn sàng từ bỏ công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mà ông đã giúp thành lập, OpenAI

OpenAI- Tổ chức phi lợi nhuận đã ra mắt vào năm 2015 với sự phô trương lớn cùng sự hỗ trợ từ các tỷ phú công nghệ nổi tiếng như Elon Musk và Reid Hoffman, những người đã cam kết 1 tỷ đô la với tư cách là một nhóm. OpenAI đã lôi kéo một số bộ óc hàng đầu trong lĩnh vực này rời bỏ các công ty công nghệ lớn và học viện công nghệ có tiếng.

Nhưng vào đầu năm 2018, Musk nói với Sam Altman, một nhà sáng lập OpenAI khác, rằng ông tin rằng liên doanh này đã bị Google làm cho tụt hậu thảm hại, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Vì thế mà Musk đã đề xuất một giải pháp khả thi: Anh ấy sẽ nắm quyền kiểm soát OpenAI và tự vận hành nó.

Đề cập lại chuyện khi Elon Musk rời hội đồng quản trị của OpenAI vào năm 2018, lý do được đưa ra là để tránh mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn với Tesla. Một cách công khai, Elon Musk và OpenAI cho biết lý do anh ấy rời đi là do xung đột lợi ích. Bởi Tesla, công ty đang phát triển trí thông minh nhân tạo của riêng mình để lái xe tự động, sẽ cạnh tranh để thu hút nhân tài với OpenAI. Có một số sự thật cho sự cạnh tranh đó. Tesla đã chiêu mộ được một trong những bộ óc giỏi nhất của OpenAI, Andrej Karpathy, người đã trở thành kiến trúc sư của chương trình lái xe tự động của Tesla.

Nhưng một báo cáo mới từ Semafor mới đây chỉ tay vào lý do khác: đó là kết quả của một nỗ lực tiếp quản thất bại. Musk đã nói với người đồng sáng lập Sam Altman vào đầu năm 2018 rằng ông nghĩ OpenAI, công ty đã tạo ra ChatGPT, đang tụt hậu so với Google, những người quen thuộc với vấn đề này nói với Semafor. Musk đề nghị chịu trách nhiệm về OpenAI để tự mình lãnh đạo nó, nhưng khi Altman và những người đồng sáng lập khác từ chối, Musk đã rời khỏi hội đồng quản trị và dừng, rút đi một khoản quyên góp khổng lồ.

Bởi Elon Musk trước đó đã hứa sẽ quyên góp khoảng 1 tỷ đô la trong khoảng thời gian nhiều năm (anh ấy đã đóng góp 100 triệu đô la), nhưng các khoản thanh toán của anh ấy đã dừng lại sau khi anh ấy rời đi, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Theo Semafor, xung đột này rõ ràng cũng sẽ tạo ra sự rạn nứt công khai giữa hai người chơi quan trọng nhất trong công nghệ ngày nay, Musk và Altman.

Hiện tại, Musk đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào về thông tin này.

"Khi Tesla tiếp tục tập trung hơn vào AI, điều này sẽ loại bỏ xung đột tiềm tàng trong tương lai đối với Elon", OpenAI cho biết trong một bài đăng trên blog vào thời điểm đó.

Kể từ khi rời OpenAI, Musk đã trở thành một nhà phê bình thẳng thắn đối với công ty này. Một năm sau khi rời khỏi hội đồng quản trị, anh ấy nói rằng anh ấy "không đồng ý với một số điều mà nhóm OpenAI muốn làm". Vào năm 2020, CEO Tesla cho biết công ty "nên cởi mở hơn".

Vào tháng 12/2022, vài ngày sau khi ChatGPT ra mắt, anh ấy nói: "OpenAI đã từng được bắt đầu dưới dạng mã nguồn mở và phi lợi nhuận. Nhưng giờ đây mọi thứ không còn đúng như vậy nữa". Trên một chủ đề Twitter được đăng bởi Altman, Musk đã nhận xét : "ChatGPT tốt một cách đáng sợ. Chúng ta không còn xa viễn cảnh là một ngày nào đó AI mạnh một cách nguy hiểm".

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới năm 2023 ở Dubai, Musk cho biết "chúng ta cần điều chỉnh An toàn AI". CEO Tesla còn nói thêm: "Tôi nghĩ, đó thực sự là một rủi ro lớn hơn đối với xã hội so với ô tô, máy bay hay thuốc men".

Không chỉ dừng tại đó, tháng trước, Musk đã nhân đôi những lời chỉ trích của mình về OpenAI.

"OpenAI được tạo ra như một nguồn mở (đó là lý do tại sao tôi đặt tên nó là "Open" AI), một công ty phi lợi nhuận để làm đối trọng với Google, nhưng giờ đây nó đã trở thành một công ty mã nguồn đóng, có lợi nhuận tối đa được kiểm soát hiệu quả bởi Microsoft. Không phải như những gì tôi dự định chút nào", anh ấy đã tweet.

Bởi trong thực tế thì Musk, CEO của năm công ty khác nhau, đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015 cùng với những nhân vật nổi tiếng ở Thung lũng Silicon như Sam Altman, Reid Hoffman, Peter Theil và những người khác. Tất cả họ đều cam kết 1 tỷ đô la cho dự án vào thời điểm đó.

Ban đầu nó là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phát triển trí thông minh kỹ thuật số "theo cách có nhiều khả năng mang lại lợi ích nhất cho toàn thể nhân loại", công ty đã viết trên trang web của mình vào năm 2015, Grace Kay của Insider đã đưa tin.

Nhưng OpenAI đã từ bỏ tình trạng phi lợi nhuận vào năm 2019 và trở thành một công ty "có lợi nhuận tối đa" để "huy động vốn đầu tư và thu hút nhân viên", công ty đã thông báo trong một bài đăng trên blog. Điển hình là công ty đã tuyên bố hợp tác với Microsoft cùng năm và chào đón khoản đầu tư 1 tỷ đô la từ gã khổng lồ công nghệ này.

Sau khi ra mắt công khai vào tháng 11/2022, ChatGPT đã thu hút 100 triệu người dùng chỉ sau hai tháng. Microsoft sau đó cũng đã tăng đầu tư, được cho là đã rót thêm 10 tỷ đô la vào công ty AI này vào tháng 1/2023.