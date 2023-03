Google đã xây dựng một chatbot AI giống ChatGPT từ nhiều năm trước Google đã xây dựng một chatbot AI giống ChatGPT từ nhiều năm trước

Các kỹ sư cũ của Google đã phát triển một chatbot AI đàm thoại cách đây nhiều năm, nhưng các nhà điều hành của Google đã cản trở nỗ lực phát hành nó ra công chúng, do những lo ngại về an toàn, theo The Wall Street Journal.

Bình luận 0

Vào ngày 9/2 vừa qua, trong đoạn video GIF (hình động) ngắn về hoạt động thử nghiệm của BARD được công ty đăng tải trên Twitter, Google mô tả chatbot này là “bệ phóng cho sự tò mò khám phá” giúp đơn giản hoá những chủ đề phức tạp. Nhưng ngay trong đoạn quảng cáo, khi được hỏi về “những khám phá mới của kính viễn vọng không gian James Webb (JWST)”, BARD lại đưa ra câu trả lời không chính xác khi trả kết quả rằng JWST đã được sử dụng để chụp những bức ảnh đầu tiên về 1 hành tinh ngoài hệ Mặt trời, còn gọi là ngoại hành tinh. Nhưng sự thật thì những bức ảnh đầu tiên về ngoại hành tinh được chụp bởi Kính viễn vọng siêu lớn của Đài thiên văn Nam Âu (VLT) vào năm 2004, theo xác nhận của NASA. Nhiều năm trước, một cặp nhà nghiên cứu của Google đã bắt đầu thúc đẩy công ty phát hành một chatbot được xây dựng trên công nghệ mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì khác hiện có vào thời điểm đó. Chương trình máy tính đàm thoại mà họ đã phát triển có thể tự tin tranh luận về triết học và nói đùa về các chương trình truyền hình yêu thích, đồng thời chơi chữ ngẫu hứng về chủ đề bò và ngựa. Ảnh: @AFP. Nhầm lẫn của công cụ Bard lập tức bị cộng đồng thiên văn bóc phốt, điều này không chỉ khiến Google muối mặt vì sản phẩm vừa ra mắt đã gặp sai sót, mà còn khiến cổ phiếu của Alphabet (công ty mẹ của Google) sụt giảm 10% giá trị và "thổi bay" 100 tỷ USD vốn hóa của công ty. Bỏ qua câu chuyện về Bard, có một sự thật là cách đây nhiều năm trước, hai kỹ sư cũ của Google đã thúc đẩy chủ cũ của họ phát hành một chatbot AI tương tự ra công chúng, và họ đã vấp phải sự phản đối, theo một báo cáo mới từ Tạp chí nổi tiếng The Wall Street Journal (WSJ). Vào khoảng năm 2018, Daniel De Freitas, từng là kỹ sư nghiên cứu tại Google, bắt đầu làm việc trong một dự án phụ về AI với mục tiêu tạo ra một chatbot trò chuyện bắt chước cách con người nói, các đồng nghiệp cũ nói với Tạp chí WSJ. Noam Shazeer, kỹ sư phần mềm của đơn vị nghiên cứu AI của Google, sau đó đã tham gia dự án. Theo Tạp chí dẫn tin câu chuyện, thì De Freitas và Shazeer đã có thể xây dựng một chatbot AI mà họ gọi là Meena, có thể tranh luận về triết học, nói chuyện về các chương trình truyền hình và tạo ra các trò chơi chữ về chủ đề ngựa và bò. Họ tin rằng, Meena có thể thay đổi hoàn toàn cách mọi người tìm kiếm trực tuyến. Nhưng những nỗ lực của họ để khởi chạy chatbot AI này đã đi vào bế tắc nghiêm trọng, sau khi các giám đốc điều hành của Google cho biết, chatbot không tuân thủ các tiêu chuẩn công bằng và an toàn AI của công ty. Chính vì lý do này mà vào thời điểm đó, các giám đốc điều hành Google đã cản trở nhiều nỗ lực của các kỹ sư nhằm gửi chatbot AI này cho các nhà nghiên cứu bên ngoài, hay dùng để thêm vào tính năng trò chuyện vào Trợ lý ảo Google. Google đã cản trở các nỗ lực AI của mình kể từ năm 2012. Ảnh: @AFP. Chán nản với phản hồi của ban điều hành, De Freitas và Shazeer đã rời Google vào gần cuối năm 2021 để thành lập công ty riêng của họ — mặc dù đích thân Giám đốc điều hành Sundar Pichai yêu cầu họ ở lại và tiếp tục làm việc trên chatbot, theo Tạp chí WSJ. Công ty của họ, hiện có tên là Character.Ai, kể từ đó đã phát hành một chatbot có thể nhập vai thành các nhân vật như Elon Musk hoặc Mario của Nintendo. "Meena đã gây ra một chút chấn động bên trong Google", Shazeer cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các nhà đầu tư Aarthi Ramamurthy và Sriram Krishnan vào tháng trước. "Nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định rằng có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi tung ra những thứ như vậy trong lớp áo như một công ty khởi nghiệp”. Hiện De Freitas và Shazeer đã từ chối yêu cầu phỏng vấn từ Tạp chí Insider, và cả Google đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Insider về câu chuyện này. Google đã cản trở các nỗ lực AI của mình kể từ năm 2012 Việc Google do dự phát hành các công cụ AI của mình không có gì mới. Vào năm 2012, Google đã thuê Ray Kurzweil, một nhà khoa học máy tính, làm việc trên các mô hình xử lý ngôn ngữ của mình, TechCrunch đưa tin. Khoảng một năm sau, Google đã mua công ty AI DeepMind của Anh nhằm mục đích tạo ra trí thông minh nhân tạo nói chung, Tuy nhiên, các học giả và chuyên gia công nghệ đã từ chối sử dụng công nghệ này do những lo ngại về đạo đức xung quanh việc giám sát hàng loạt, và sau đó Google cam kết hạn chế cách sử dụng AI. Vào năm 2018, Google đã kết thúc dự án sử dụng công nghệ AI của mình trong vũ khí quân sự để đối phó với phản ứng dữ dội của nhân viên. Nhưng các kế hoạch AI của Google giờ đây cuối cùng cũng có thể được đưa ra ánh sáng, ngay cả khi các cuộc thảo luận xung quanh việc liệu chatbot AI mới của họ khi ra mắt bản chính thức liệu có thể được khởi chạy một cách có trách nhiệm về đạo đức AI hay không. Cách tiếp cận tương đối thận trọng của Google được hình thành sau nhiều năm tranh cãi về các nỗ lực AI của họ, từ những tranh luận nội bộ về sự thiên vị và độ chính xác cho đến vụ sa thải công khai vào năm ngoái một nhân viên tuyên bố rằng AI của họ đã có tri giác. Google đã xây dựng một chatbot AI giống ChatGPT từ nhiều năm trước, “sự thật được đưa ra ánh sáng”. Ảnh: @AFP. Những tập phim đó khiến các giám đốc điều hành cảnh giác với những rủi ro mà các bản demo sản phẩm AI công khai có thể gây ra cho danh tiếng của họ. Trong một email gửi cho nhân viên của Google vào tháng trước, Sundar Pichai, giám đốc điều hành của cả Google và Alphabet, cho biết một số sản phẩm thành công nhất của công ty không phải là sản phẩm đầu tiên được tung ra thị trường mà là nó phải giành được sự tin tưởng của người dùng theo thời gian. “Đây sẽ là một hành trình dài — cho tất cả mọi người, trên toàn lĩnh vực”, ông Pichai viết. “Điều quan trọng nhất chúng tôi có thể làm ngay bây giờ là tập trung vào việc xây dựng một sản phẩm tuyệt vời và phát triển nó một cách có trách nhiệm.” Microsoft, Salesforce và TikTok đã tận dụng ChatGPT như thế nào? 12/03/2023 15:29

ChatGPT 'lấn lướt', giáo viên phải 'chạy' để làm chủ cuộc chơi? 11/03/2023 11:55

20 công việc tiếp xúc nhiều nhất với ChatGPT: Hỗ trợ hay thay thế? 10/03/2023 09:48 Tin cùng chủ đề: Siêu bot ChatGPT 20 công việc tiếp xúc nhiều nhất với ChatGPT: Hỗ trợ hay thay thế?

Kiểm soát ChatGPT thế nào?

Trớ trêu chuyện ứng viên dùng ChatGPT để viết thư xin việc và cái kết

ChatGPT sắp xuất hiện trong nhiều ứng dụng của người dùng Xem toàn bộ ›› Chia sẻ