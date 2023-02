OpenAI ra mắt dịch vụ đăng ký trả phí ChatGPT Plus, khởi động công cuộc kiếm tiền

Được biết, OpenAI là một công ty nghiên cứu và triển khai công nghệ chat AI. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo nói chung sẽ mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Và nếu bạn là người hâm mộ ChatGPT muốn chatbot AI này hoạt động "hết công suất" ở mọi thời điểm thì bạn thật may mắn.

Bởi OpenAI, công ty đứng sau công cụ mới đang gây tiếng vang, sẽ ra mắt ChatGPT Plus, một dịch vụ đăng ký trả phí sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập chung vào nền tảng ChatGPT ngay cả trong thời gian cao điểm. Dịch vụ này cũng hứa hẹn có thời gian phản hồi nhanh hơn, cũng như đẩy mạnh quyền truy cập ưu tiên vào các tính năng đa dạng và cải tiến mới.

Phiên bản cao cấp của chatbot AI phổ biến rẻ hơn so với một số dự đoán trước đây. Ảnh: @AFP.

"Chúng tôi đang triển khai gói đăng ký thử nghiệm cho ChatGPT, một chat AI đàm thoại có thể trò chuyện với bạn, trả lời các câu hỏi tiếp theo và thách thức các giả định không chính xác", trang web của OpenAI dẫn tin.

Hiện ChatGPT Plus đang ra mắt dưới dạng chương trình thử nghiệm và nó sẽ được cung cấp cho khách hàng ở Hoa Kỳ với giá 20 đô la mỗi tháng. OpenAI sẽ mời mọi người từ danh sách chờ của mình trong những tuần tới, với tính khả dụng rộng rãi hơn ở các quốc gia khác sẽ sớm ra mắt sau đó.

Điều này hơi bất ngờ bởi chỉ hơn một tuần trước, có thông tin rò rỉ cho rằng, có vẻ như OpenAI sẽ giới thiệu phiên bản plus hoặc pro của dịch vụ với giá 42 đô la một tháng, một mức giá cao hơn đáng kể so với mức giá được công bố chính thức. Tuy nhiên, ở mức 20 đô la một tháng, nó có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn, bao gồm cả sinh viên và doanh nghiệp, những người cần quyền truy cập đáng tin cậy vào văn bản do AI tạo ra.

Động thái này cũng có thể thiết lập một tiêu chuẩn cho các chatbot AI trả phí sắp tới, gần như chắc chắn sẽ được tung ra thị trường. Cho rằng OpenAI là người tiên phong trong lĩnh vực này, nên bất kỳ ai cố gắng phát hành một chatbot AI có mức giá hơn 20 đô la một tháng sẽ phải thực sự chứng minh lý do tại sao chat bot của họ đáng giá hơn ChatGPT Plus.

Nhằm mục đích kiếm tiền từ thứ đang trở thành hiện tượng lan truyền, OpenAI hôm nay đã ra mắt gói đăng ký thử nghiệm mới cho ChatGPT, AI tạo văn bản của nó có thể viết các bài tiểu luận, bài thơ, email, lời bài hát giống con người một cách thuyết phục, v.v. Ảnh: @AFP.

OpenAI cho biết họ cũng sẽ tiếp tục cung cấp phiên bản ChatGPT miễn phí. Ngoài ra, OpenAI còn gợi ý rằng, ChatGPT Plus có thể là kế hoạch đầu tiên trong một số kế hoạch sắp tới. Trong bài đăng trên blog, công ty nói rằng: "Chúng tôi đang tích cực khám phá các tùy chọn cho các gói chi phí thấp hơn, kế hoạch kinh doanh và gói dữ liệu để có thêm tính khả dụng".

"Chúng tôi đã khởi chạy ChatGPT dưới dạng bản xem trước nghiên cứu để có thể tìm hiểu thêm về điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống, đồng thời thu thập phản hồi của người dùng để giúp chúng tôi cải thiện những hạn chế của hệ thống. Kể từ đó, hàng triệu người đã gửi phản hồi cho chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện một số cập nhật quan trọng và chúng tôi đã chứng kiến người dùng tìm thấy giá trị trong nhiều trường hợp sử dụng chuyên nghiệp, bao gồm soạn thảo và chỉnh sửa nội dung, lên ý tưởng, trợ giúp lập trình và tìm hiểu kiến thức mới theo chủ đề…".

Đối với các nhà phát triển muốn tích hợp khả năng của chatbot vào sản phẩm của riêng họ, OpenAI sẽ sớm ra mắt nền tảng API ChatGPT.

Gói trả phí, được gọi là ChatGPT Plus, xuất hiện hai tháng sau khi công cụ này được phát hành công khai và nhanh chóng lan truyền nhờ khả năng tạo ra các bài luận thuyết phục đến kinh ngạc để đáp lại lời nhắc của người dùng. Kể từ khi được cung cấp vào cuối tháng 11/2022, ChatGPT đã được sử dụng để tạo các bài tiểu luận, câu chuyện và lời bài hát gốc theo lời nhắc của người dùng. Nó cũng đã soạn thảo các bài báo nghiên cứu tóm tắt để đánh lừa một số nhà khoa học. Một số CEO thậm chí đã sử dụng nó để viết email hoặc làm công việc kế toán.

Mặc dù nó đã thu hút được sự chú ý của người dùng, nhưng nó cũng gây ra một số lo ngại, bao gồm về tính không chính xác trong một số bối cảnh, khả năng duy trì thành kiến và lan truyền thông tin sai lệch cũng như khả năng giúp học sinh gian lận trong học tập, thi cử.

ChatGPT Plus và bắt đầu từ 20 đô la mỗi tháng, dịch vụ này mang lại một số lợi ích so với ChatGPT cấp cơ sở, OpenAI cho biết, bao gồm quyền truy cập chung vào ChatGPT ngay cả trong thời gian cao điểm, thời gian phản hồi nhanh hơn và quyền truy cập ưu tiên vào các tính năng và cải tiến mới. Ảnh: @AFP.

Vì thế, đầu tuần qua, OpenAI đã công bố một tính năng mới, được gọi là "trình phân loại văn bản AI", cho phép người dùng kiểm tra xem một bài luận được viết bởi con người hay AI. Bản phát hành được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng chatbot AI có thể giúp sinh viên và các chuyên gia tạo ra các bài luận thuyết phục.

Dù thế nào thì bất chấp các tranh cãi và một số lệnh cấm, ChatGPT đã chứng tỏ là một chiến thắng công khai cho OpenAI, thu hút sự chú ý lớn của giới truyền thông và tạo ra vô số meme trên mạng xã hội. ChatGPT đã có hơn một triệu người dùng tính đến đầu tháng 12/2022 — một cơ sở người dùng đáng ghen tị theo bất kỳ thước đo nào.

ChatGPT là ví dụ nổi bật nhất về một loại chatbot mới đã thu hút được trí tưởng tượng của cả giới kinh doanh và công chúng trong những tuần gần đây. Google, Meta và nhiều công ty khởi nghiệp khác đã xây dựng các hệ thống tương tự, nhưng chỉ mới bắt đầu xuất hiện trên internet.