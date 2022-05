Lịch thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra ở đâu, khi nào?

Top 40 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài tại bán kết, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đang bước vào những chặng cuối để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân. Chia sẻ với Dân Việt, phía BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cho biết, các thí sinh từ hai miền Nam, Bắc hiện tại đã cùng tập trung tại một Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tại đây, dàn thí sinh sẽ có hơn một tuần bắt đầu chuỗi hoạt động đồng hành và tham gia những hoạt động đầu tiên của vòng bán kết, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.



"Tiếp nối các hoạt động tại Bảo Lộc và Đà Lạt, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ tiếp tục lên đường đến với Hội An, Đà Nẵng tham gia phần thi Người đẹp biển sẽ diễn ra vào ngày 5/6 tới được tổ chức tại Hội An. Sau đó, dàn thí sinh sẽ trở về TP.HCM để tham gia các hoạt động đồng hành tiếp theo tại Long Hải, Bến Tre, Long An và TP. HCM", phía BTC cuộc thi chia sẻ với Dân Việt.

Dàn thí sinh có hơn một tuần bắt đầu chuỗi hoạt động đồng hành và tham gia những hoạt động đầu tiên của vòng bán kết, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. (Ảnh: BTC)

Trước đó, các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã có một tháng tham gia ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” và tập luyện kỹ năng dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, ban giám khảo.

Thông qua các buổi học và thử thách của chương trình, các thí sinh tích lũy thêm hành trang và kinh nghiệm để sẵn sàng cho những phần thi quan trọng tiếp theo. Chuỗi hoạt động đồng hành này cũng là cơ hội để thí sinh thể hiện bản thân. Đây cũng là dịp để ban giám khảo và khán giả có thêm những đánh giá khách quan về các ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp này.

"Sau 9 tập chương trình “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” phát sóng,10 thí sinh có số điểm thấp nhất trong mỗi tập sẽ phải đối mặt với vòng thi “đánh giá và loại”. Đây sẽ là phần thi luôn tập trung vào kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thể hiện khả năng tiếng Anh.

Để tiếp tục được đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, các thí sinh sẽ phải nỗ lực hết mình để thể hiện bản thân mình, giành cơ hội bước tiếp vào vòng trong. 5 thí sinh sẽ bị loại khỏi cuộc thi sau mỗi tập. Sau quá trình ghi hình, chỉ còn Top 40 thí sinh xuất sắc nhất chính thức giành được tấm vé bước vào vòng thi quan trọng tại bán kết, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022", BTC cuộc thi cho hay.

Lịch thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra ở đâu, khi nào?

Lịch thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Theo BTC cuộc thi cho biết: "Đêm thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tới và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 25/6 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và các đài địa phương khác. Địa điểm tổ chức 2 đêm thi quan trọng tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (Quận 7, TP. HCM)".

Lịch thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra ở đâu, khi nào? (Ảnh: BTC)

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi trội như: Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 Hương Ly, "Hoa khôi Ngoại Thương 90kg" Huỳnh Phạm Thủy Tiên, "Hoa khôi công nghệ" Phạm Hoàng Thu Uyên...

Trước thềm những đêm thi quan trọng diễn ra, BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cho biết: "Ở đêm bán kết, các thí sinh sẽ lần lượt tham gia phần đồng diễn sôi động, giới thiệu họ tên, quê hương, trình diễn trang phục áo dài, dạ hội và trình diễn bikini. Hiện tại, các thí sinh đã tập trung cho vòng bán kết, chung kết và tham gia hoạt động đồng hành sẽ diễn ra tại các tỉnh thành trên cả nước như: Bảo Lộc, Đà Lạt, Hội An, Bến Tre, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, TP.HCM".

BTC cuộc thi cũng hé lộ dàn ca sĩ khách mời sẽ trình diễn tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 gồm: ca sĩ Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Orange và Wren EVans. Bên cạnh đó, MC Đức Bảo và Hoa hậu Khánh Vân cũng sẽ đồng hành dẫn dắt toàn bộ chương trình.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 (từ trái sang) Á hậu Kim Duyên, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Thúy Vân. (Ảnh: ST)