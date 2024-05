Lịch thi chung kết Mr World Vietnam 2024 diễn ra ở đâu, khi nào?

Top 33 thí sinh sẽ tranh tài tại chung kết Mr World Vietnam 2024

Sau vòng Sơ khảo, cuộc thi Mr World Vietnam 2024 (Nam vương Thế giới Việt Nam) đã tìm ra 33 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết. Trước vòng thi quan trọng này, BTC Mr World Vietnam đã công bố dàn giám khảo gồm: Thạc sĩ Phạm Kim Dung (Trưởng Ban giám khảo); Hoa hậu Lương Thùy Linh (Phó Trưởng Ban giám khảo); Diễn viên Minh Tiệp, Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh; Hoa hậu Đỗ Thị Hà; Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Hai giám khảo khách mời là Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hường và Thạc sĩ, bác sĩ Cao Ngọc Duy.

Tại vòng Sơ khảo Mr World Vietnam 2024 vừa diễn tại TP.HCM, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Lê Hoàng Phương "đọ sắc" gây chú ý. Trong khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện bộ váy màu ghi với phần xẻ tà khoe chân thon quyến rũ thì Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc váy da cúp ngực, khoe vai trần thon thả. Hoa hậu Lê Hoàng Phương xuất hiện với bộ trang phục tông màu trắng, khoe khéo vòng eo thon.

Hình ảnh 3 Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà và Lê Hoàng Phương chụp cùng Top 33 thí sinh sẽ tranh tài tại chung kết Mr World Vietnam 2024. (Ảnh: BTC)





Thí sinh Đặng Tiến Đông (SBD 109) hiện đang là MC kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chàng trai sinh năm 2000 không ngại thực hiện thử thách “làm MC đám cưới” do giám khảo Phạm Kim Dung đưa ra. Anh tiết lộ bản thân ấn tượng với Hoa hậu Lương Thùy Linh. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ với Dân Việt, đại diện BTC Mr World Vietnam cho hay, cuộc thi lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam đã quy tụ nhiều chàng trai sở hữu chiều cao nổi bật, có thành tích nổi trội đã ghi điểm với ban giám khảo khi trải qua phần thi trả lời phỏng vấn. "Không chỉ ngoại hình, các thí sinh Mr World Vietnam còn bộc lộ tài năng vũ đạo, khả năng catwalk, khả năng ngoại ngữ lưu loát... nhằm chinh phục những vị giám khảo đến từ các lĩnh vực khác nhau.



Nhiều gương mặt quen thuộc đã đạt thành tích cao tại các cuộc thi Nam vương, cuộc thi người mẫu như: Nguyễn Hoàng Nghĩa (SBD 142) - Nam vương Đại học Tôn Đức Thắng 2019; Nguyễn Thanh Trí (SBD 165) là Quán quân Nam Vương Thanh Lịch Bình Dương 2020, Á quân Thanh Lịch Bình Dương 2022; Võ Minh Toại - Á quân The Face Vietnam 2023; Trương Thanh Thắng từng đoạt giải Ba chương trình "Tuyệt đỉnh song ca" 2023...

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh nhỏ tuổi lần đầu đến ghi danh, thử sức tại Mr World Vietnam 2024 như: Dương Hoàng Hải (SBD 119) sinh năm 2005; Nguyễn Hữu Khanh (SBD 132) sinh năm 2004, hiện là sinh viên Đại học Ngoại thương...", đại diện BTC Mr World Vietnam chia sẻ.

Một số thí sinh tranh tài tại Mr World Vietnam 2024 có chiều cao nổi bật. Trong đó, thí sinh Lương Việt Nhật (SBD 145) sở hữu chiều cao 1,88m. Việt Nhật chia sẻ, anh từng tự ti về ngoại hình và phải nỗ lực để giảm gần 30kg trong vòng 1 năm. Tại Sơ khảo Mr World Vietnam 2024, Lương Việt Nhật cùng giám khảo Hoa hậu Lê Hoàng Phương thể hiện khả năng vũ đạo khi cover "Yes or Yes" của nhóm Twice.

Thí sinh Trần Hoàng Sơn (SBD 153) sở hữu chiều cao 1,89m. Anh chàng từng đạt giải Nam vương Nét đẹp sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Văn hóa TP.HCM.

Tại Sơ khảo Mr World Vietnam 2024, Lương Việt Nhật cùng giám khảo - Hoa hậu Lê Hoàng Phương thể hiện khả năng vũ đạo khi cover "Yes or Yes" của nhóm Twice. (Ảnh: BTC)

Lịch thi chung kết Mr World Vietnam 2024 diễn ra ở đâu, khi nào?

Trao đổi với PV Dân Việt sau vòng Sơ khảo Mr World Vietnam 2024, bà Phạm Kim Dung - Trưởng BGK cuộc thi cho hay: "Vượt qua các phần thi quan trọng như khám nhân trắc học và phỏng vấn cùng Ban giám khảo, Top 33 thí sinh xuất sắc đã lộ diện, chính thức được gọi tên vào vòng chung kết Mr World Vietnam 2024. Đây là thế hệ thanh niên trẻ, đa tài, năng động, yêu thích các hoạt động về nghệ thuật lẫn cộng đồng”.

Theo đại diện BTC Mr World Vietnam cho biết, lịch thi chung kết Mr World Vietnam 2024 dự kiến được diễn ra tại TP. HCM vào tháng 6/2024. Chàng trai giành chiến thắng tại Mr World Vietnam 2024 sẽ nhận được giải thưởng 200 triệu đồng, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham gia "đường đua" Mr World 2024 (Nam vương Thế giới 2024), dự kiến tổ chức vào tháng 9 được tổ chức tại Việt Nam.

Ngoài ra, Á vương 1 Mr World Vietnam 2024 sẽ nhận 100 triệu đồng, Á vương 2 nhận giải thưởng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, BTC Mr World Vietnam còn trao các giải thưởng phụ trị giá 20 triệu đồng như: Nam vương thể thao (Mr. Sport); Nam vương thời trang (Mr. Fashion Model Award); Nam vương tài năng (Mr. Talent); Nam vương cộng đồng (Beauty With A Purpose); Nam vương trình diễn áo dài đẹp nhất (Mr. Áo dài); Nam vương trình diễn veston đẹp nhất (Mr. Veston); Nam vương có hình thể đẹp nhất (Mr. Fitness); Nam vương được yêu thích nhất (Mr. Media Award).