Lịch thi đấu ASIAD 2023 ngày 28/9 của đoàn TTVN: "Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng toả sáng? Lịch thi đấu ASIAD 2023 ngày 28/9 của đoàn TTVN: Nguyễn Huy Hoàng quyết giành huy chương 800m bơi tự do

Sau khi không thể giành huy chương trên đường bơi 1500m tự do ASIAD 2023, tối nay (28/9), "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng sẽ bước vào so tài 800m bơi tự do với quyết tâm giành huy chương.