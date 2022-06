Lịch thi đấu trận chung kết và tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2022

Tối nay (18/6), trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2022 giữa U23 Nhật Bản và U23 Australia sẽ diễn ra trên sân Pakhtakor, Tashkent, Uzbekistan.

U23 Ả Rập Xê Út có thể thực hiện được mục tiêu vô địch? Ảnh: AFC.

Ở trận đấu này, U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn so với U23 Australia. Không chỉ sở hữu đội hình đồng đều, "Samurai Xanh" còn thi đấu đa dạng và hiệu quả hơn so với đội bóng xứ sở chuột túi. Nếu chơi đúng phong độ, không có gì bất ngờ nếu các học trò HLV Go Oiwa giành chiến thắng.

Tối 19/6, U23 Uzbekistan thi đấu trận chung kết với U23 Ả Rập Xê Út. Xét về tương quan lực lượng, đôi bên khá ngang tài ngang sức. Thế nhưng, U23 Uzbekistan có lợi thế hơn đôi chút khi được chơi trên sân nhà.

Tuy nhiên, ở giải đấu lấn này, U23 Ả Rập Xê Út đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Chắc chắn, đội bóng Tây Á sẽ cố gắng hết sức để đánh bại U23 Uzbekistan nhằm lên ngôi vô địch lần đầu tiên ở giải U23 châu Á.