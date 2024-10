Liên tiếp các vụ lái xe ô tô đâm vào học sinh trong sân trường, quy định pháp luật cụ thể thế nào?

Ô tô đâm vào học sinh đi xe đạp điện trong sân trường

Ông Trần Văn Thế, Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Chu Văn An (TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào khoảng 12h15 ngày 1/10, chị Trần Thị Mỹ H. điều khiển xe ô tô BKS 14A-047.85 vào sân trường để đón con đã va quệt với học sinh Phạm Thị Thu H. học sinh lớp 10A3, đang điều khiển xe đạp điện trong sân trường.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều học sinh đã hỗ trợ nhấc đầu ô tô lên, kéo nữ sinh ra ngoài. Nhà trường cùng với chị Trần Thị Mỹ H. đã đưa học sinh H. đến cơ sở y tế để khám. Bác sĩ kết luận, học sinh H bị xây xước nhẹ.



Ông Thế cho biết thêm, bình thường trường không cho phụ huynh đi xe vào sân trường nhưng do việc cấm của nhà trường không triệt để nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Tương tự, trước đó, sáng 16/9, người đàn ông 32 tuổi lái ôtô bán tải chở con đến trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, xã Ea Sin (Đắk Lắk). Do trời mưa, người này chở con vào tận lớp học.

Khi lùi xe, tài xế tông 3 học sinh nữ đang che chung một chiếc ô tại sân trường. Cú tông khiến các học sinh ngã ra sân, bé gái lớp 2 tử vong tại chỗ, hai em còn lại xây xát nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến học sinh lớp 2 tử vong trong sân trường. Ảnh: XB.

Thầy Lưu Đức Dũng, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân cho biết, nội quy của trường từ trước đến nay không cho xe ô tô vào sân đưa đón học sinh. Trong các cuộc họp, thầy cô vẫn luôn nhắc nhở phụ huynh vấn đề này.

"Không hiểu sao sáng nay nam phụ huynh lại chở con vào thẳng lớp học. Bảo vệ trường cũng vừa tới nên không kịp ngăn cản", ông Dũng nói và nhận định, tài xế gây tai nạn có thể là lái mới, trong khi trời mưa, 3 học sinh bị chiếc ô che khuất nên không phát hiện ôtô đang lùi.

Theo thầy Dũng, hoàn cảnh em học sinh bị nạn rất khó khăn, nhà trường đã kêu gọi hỗ trợ cho gia đình. Cơ quan chức năng huyện Krông Búk đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lái xe gây ra vụ việc có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, các trường học đều có các quy định riêng, trong đó có quy định cấm phụ huynh đi xe máy, ô tô vào sân trường. Một số trường chỉ cho đi xe máy đưa đón con vào sân trường khi trời mưa to, còn ô tô thường là cấm.

Tuy nhiên, việc thực hiện của các trường học mỗi nơi một khác, nhất là ở các tỉnh, bảo vệ của trường học cũng làm không chặt chẽ như ở các thành phố lớn nên phụ huynh có xe máy hay ô tô vẫn đi vào trường học để đón con.

Việc đi xe máy hay ô tô vào trong trường đón con dù có vi phạm quy định của nhà trường thì cũng chỉ bị nhắc nhở, nhưng khi xảy ra sự cố tông vào học sinh người tông xe và các cá nhân có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo luật sư Hoàng Anh Sơn, việc tông xe vào học sinh trong sân trường trước hết trách nhiệm thuộc về ban quản lý nhà trường vì đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra giám sát, để xe có thể đi vào sân khuôn viên của trường học nơi các cháu học tập.

Ngoài ra, Công văn số 16609/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 27/4/2018 cũng đã quy định về việc bảo đảm an toàn trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục quy định: các cơ sở giáo dục (từ mầm non đến trung học phổ thông).

Trong đó, không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông, hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường; đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Theo luật sư Hoàng Anh Sơn, đối với trường hợp lái xe gây tai nạn trong sân trường, tuỳ từng mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi "Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự". Ngoài ra, người thực hiện vi phạm buộc phải chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bị hại để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, với trường hợp phụ huynh tông vào học sinh làm chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, với hình phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là 10 năm tù.

Ngoài ra, căn cứ quy định Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; thiệt hại khác do luật quy định.



Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại...



Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.