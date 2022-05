Liên tiếp hai ngày xảy ra đuối nước, 2 học sinh tử vong

Chiều 9/5, ông Lê Hữu Trí - Chủ tịch UBND xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa có một nam học sinh tử vong thương tâm do đuối nước trên địa bàn xã.

Nạn nhân là em T.H.H (trú thôn Tô Đà 1, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy), học sinh lớp 8/1 Trường Tiểu học và THCS Thủy Tân.

Thi thể em T.H.H đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự sau vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: V.N.

Vào khoảng 14h ngày 9/5, em H xin gia đình đi chơi cùng bạn. Sau đó, H cùng nhóm bạn đến khu vực đập tràn ở hồ Bàu Họ (thôn 1A, xã Thủy Phù). Tại đây, cả nhóm rủ nhau xuống tắm dưới hồ.

Trong lúc đang tắm cùng nhóm bạn thì H bị đuối nước. Nhóm bạn lập tức chạy đi gọi người đến cứu H, nhưng khi có người đến cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Đây là 1 trong 2 vụ đuối nước xảy ra liên tiếp trong hai ngày tại Thừa Thiên Huế. Trước đó, vào ngày 8/5, trên địa bàn xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) cũng xảy ra vụ một học sinh tử vong do đuối nước. Nạn nhân là cháu L.T.B.C (10 tuổi, trú thôn 3, xã Bình Tiến).

Gia đình lo hậu sự cho cháu L.T.B.C bị tử vong do đuối nước. Ảnh: CTV.

Vào trưa ngày 8/5, cháu C cùng với 2 người bạn đi bắt ốc tại một hồ nuôi cá cách nhà khoảng 500 m. Tại đây, trong lúc bắt ốc, cháu C bị trượt chân xuống chỗ nước sâu nên bị đuối nước.

Ngay khi sự việc xảy ra, 2 người bạn đi cùng lập tức chạy báo sự việc cho mẹ cháu C. Tuy nhiên, khi người mẹ cháu C chạy ra đến nơi thì cháu C đã bị chìm và tử vong.